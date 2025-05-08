Descobreix les platges premiades amb Bandera Blava a poc més d'una hora de Lleida
Municipis com Calafell, El Vendrell, Torredembarra i Tarragona consoliden la seva qualitat mediambiental i de serveis a les seves zones de bany
La Fundació per a l'Educació Mediambiental (FEE) ha concedit aquest 2025 un total de 34 Banderes Blaves a platges de la província de Tarragona, un reconeixement internacional que destaca l'excel·lència en qualitat ambiental, seguretat, accessibilitat i serveis. Aquest guardó, un dels més prestigiosos a nivell mundial en l'àmbit del turisme sostenible, reafirma la posició de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre com a destinacions de referència per als amants del turisme de platja.
Les platges guardonades es troben distribuïdes estratègicament per tota la costa tarragonina, des del Baix Penedès fins a les Terres de l'Ebre, i moltes d'elles són accessibles en poc més d'una hora des de Lleida, fet que les converteix en una opció ideal per a escapades d'un dia o caps de setmana per als lleidatans.
Distribució de les Banderes Blaves per comarques
Al Baix Penedès, els municipis de Calafell i El Vendrell lideren la llista amb set platges reconegudes. Calafell ha obtingut quatre distincions per a les seves platges de Segur de Calafell Llevant, Segur de Calafell Ponent, L'Estany Mas Mel i Calafell. Per la seva banda, El Vendrell ha aconseguit tres banderes per a les platges del Francàs, Sant Salvador i Coma-ruga.
A la zona del Camp de Tarragona, quinze platges han estat guardonades amb aquest distintiu. Roda de Berà compta amb dues (Costa Daurada i Llarga), Torredembarra amb dues més (Els Muntanyans i La Paella), i Altafulla amb una (platja d'Altafulla). Tarragona capital ha vist reconegudes quatre de les seves platges: Tamarit, La Móra, Savinosa i L'Arrabassada. Vila-seca ha obtingut una bandera per La Pineda, mentre que Cambrils destaca amb cinc platges premiades: Vilafortuny, Cavet, Prat d'en Forés - El Regueral i La Llosa.
A les Terres de l'Ebre, dotze platges han rebut aquest reconeixement de qualitat. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant compta amb quatre distincions (La Punta del Riu, L'Arenal, El Torn i L'Almadrava). L'Ametlla de Mar destaca també amb quatre banderes (Calafató, Sant Jordi d'Alfama, L'Alguer i Cala Forn). Completen la llista L'Ampolla amb dues banderes (Cap Roig i Les Avellanes), i Deltebre, La Ràpita i Alcanar amb una bandera cadascun per les platges de Riumar, Les Delícies i Els Cases d'Alcanar - El Marjal, respectivament.
Què significa aconseguir una Bandera Blava?
Obtenir una Bandera Blava no és una tasca senzilla. Aquest distintiu internacional, que es concedeix anualment, exigeix el compliment estricte d'uns criteris molt rigorosos en àmbits diversos. Els municipis han de demostrar una qualitat excel·lent de les aigües de bany, amb analítiques regulars que ho certifiquin. També s'avalua la gestió ambiental de l'entorn, incloent-hi la recollida selectiva de residus, la neteja de la sorra i la preservació dels ecosistemes costaners.
A més, les platges guardonades han de comptar amb serveis de seguretat adients, com socorristes, punts d'informació, senyalització adequada i actuacions en cas d'emergència. L'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda és un altre factor determinant, i moltes de les platges reconegudes disposen de passarel·les, cadires amfíbies i serveis adaptats.
La FEE també valora positivament la realització d'activitats d'educació ambiental que fomentin la sensibilització sobre la importància de preservar els ecosistemes marins i costaners entre els visitants.
Impacte en el turisme local
L'obtenció de la Bandera Blava té un impacte significatiu en el turisme local. Aquest distintiu actua com un segell de garantia per als visitants, que saben que trobaran platges netes, segures i amb tots els serveis necessaris. Per als municipis costaners de Tarragona, aquest reconeixement suposa un important actiu de promoció turística que ajuda a atraure visitants d'arreu, inclosos els de comarques properes com les lleidatanes.
Segons dades del sector turístic, les platges amb Bandera Blava solen experimentar un increment de visitants d'entre un 10% i un 15% respecte a aquelles que no compten amb aquest distintiu. A més, aquest tipus de reconeixements contribueixen a desestacionalitzar el turisme, ja que molts visitants busquen destinacions de qualitat també fora de la temporada alta.