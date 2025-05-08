Experts alerten d’una proliferació rècord de mosquits a Espanya per les intenses pluges primaverals
Jorge Galván, director general d’ANECPLA, adverteix del risc sanitari creixent i flama una acció coordinada davant de l’avenç del mosquit tigre i l’amenaça del virus del Nil Occidental
El director general de l’Associació Nacional d’Empreses de Sanitat Ambiental (ANECPLA), Jorge Galván, ha llançat una seriosa advertència sobre la que podria ser una de les temporades més intenses de proliferació de mosquits a Espanya, conseqüència directa de les copioses pluges registrades durant aquesta primavera. Segons l’expert, aquestes condicions meteorològiques han generat l’entorn ideal per a la reproducció massiva d’aquests insectes, considerats els animals més letals del planeta en provocar aproximadament 725.000 morts anuals.
Aquesta alerta coincideix amb la celebració de la Setmana d’Acció contra els Mosquits, que té lloc del 5 al 9 de maig, i posa de manifest la creixent preocupació pel paper d’aquests insectes com a vectors de malalties potencialment mortals com el Dengue, el Zika, el Chikungunya o el virus del Nil Occidental. "El risc és real i cada vegada més proper també al nostre país", ha subratllat Galván, recordant que el virus del Nil Occidental va causar una desena de morts a Andalusia durant 2024.
"Aquest any, amb l’excés d’humitat provocat per les innombrables pluges que estan marcant aquesta primavera, es preveu un repunt de casos si no es prenen mesures preventives contundents", ha advertit el director d’ANECPLA, fent una crida a l’acció coordinada entre administracions i ciutadania.
El mosquit tigre continua expandint-se per territori espanyol
Una de les principals preocupacions assenyalades pels experts és la ràpida expansió del mosquit tigre (Aedes albopictus) per la geografia espanyola. Aquesta espècie invasora, caracteritzada per la seua alta capacitat d’adaptació, continua colonitzant noves àrees del país a un ritme que els especialistes qualifiquen d’"alarmant". Les elevades temperatures, combinades amb l’acumulació d’aigua en objectes quotidians, creen l’escenari perfecte per a la seua reproducció i, conseqüentment, augmenten el risc de transmissió de malalties tropicals.
Des d’ANECPLA subratllen la importància de la col·laboració ciutadana en la detecció i control d’aquests insectes. Una dada reveladora és que el 21% dels albiraments de mosquit tigre documentats en l’última dècada han estat comunicats gràcies a eines de ciència ciutadana com l’aplicació Mosquito Alert, la qual cosa demostra el valor d’involucrar la població en la vigilància epidemiològica.
Mesures preventives per controlar la proliferació
Per ajudar a controlar l’expansió d’aquests insectes, ANECPLA ha difós cinc recomanacions fonamentals dirigides a la ciutadania:
1. Buidar amb regularitat els plats dels testos per evitar l’acumulació d’aigua estancada.
2. Renovar i cobrir adequadament l’aigua de les piscines infantils quan no estiguin en ús.
3. Mantenir en bon estat de neteja els desaigües i canalons per garantir el correcte flux de l’aigua.
4. Canviar freqüentment l’aigua dels abeuradors destinats als animals domèstics.
5. Tapar o retirar qualsevol tipus de recipient susceptible d’acumular aigua, per petit que sigui.
El virus del Nil Occidental: una amenaça creixent
L’associació ha posat especial èmfasi en l’amenaça que representa la febre del Virus del Nil Occidental, que des del seu primer brot significatiu el 2020 ha suposat un desafiament considerable per a la Salut Pública al sud d’Espanya. Aquesta malaltia és transmesa principalment per mosquits del gènere Culex (espècies pipiens i perexiguus).
Es tracta d’una zoonosi en la qual tant els èquids com els éssers humans actuen com a hostes finals del virus. Això significa que, encara que pateixen la malaltia, no la transmeten a altres organismes. Per aquesta raó, els experts insisteixen que les estratègies de prevenció s’han de centrar a evitar les picadures de mosquits.
Entre les mesures recomanades destaquen la instal·lació de teles mosquiteres en finestres i portes, evitar en la mesura possible les zones d’aiguamolls durant el capvespre i l’alba —moments de més activitat d’aquests insectes—, així com l’ús de roba de màniga llarga i l’aplicació de repel·lents quan sigui necessari.
Canvi climàtic i globalització: factors determinants
"El canvi climàtic, la globalització i les pluges torrencials estan fent d’Espanya un entorn cada vegada més favorable per a la reproducció d’aquests vectors", ha assenyalat Galván, posant en relleu com els factors ambientals i socials s’entrellacen per crear condicions propícies per a aquests insectes.
L’expert ha emfatitzat la necessitat d’actuar amb promptitud mitjançant "campanyes de conscienciació, tractaments sostenibles i iniciatives que impliquen al sector professional de la Sanitat Ambiental". A més, ha recordat que la posició geogràfica d’Espanya la converteix en una porta d’entrada natural per a espècies invasores, la qual cosa fa imperativa la intensificació dels sistemes de vigilància i control a tot el territori nacional.
"Hem de mantenir-nos en situació d’alerta", ha afirmat el director general d’ANECPLA, "ja que el nostre país juga un paper fonamental, per tal com que se situa en un eix geogràfic de trànsit global molt important".
Per què són els mosquits considerats els animals més letals?
Encara que pugui resultar sorprenent, els mosquits superen amb escreix depredadors com taurons o lleons en nombre de víctimes humanes anuals. Això es deu a la seua capacitat per transmetre patògens com paràsits, virus i bacteris causants de malalties que poden resultar mortals. La malària, transmesa per mosquits del gènere Anopheles, és responsable de centenars de milers de morts cada any, principalment en regions tropicals i subtropicals.
Com detectar la presència del mosquit tigre?
El mosquit tigre es caracteritza per la seua petita mida (entre 2 i 10 mm) i el seu distintiu patró de ratlles blanques i negres en cos i potes. A diferència d’altres espècies, sol picar durant el dia i les seues picadures resulten particularment doloroses. La seua presència pot identificar-se també pels seus hàbits reproductius, ja que prefereix dipositar els seus ous en petites acumulacions d’aigua com els plats de testos, pneumàtics abandonats o qualsevol recipient que pugui acollir aigua estancada.