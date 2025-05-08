L'Aplec del Caragol de Lleida controlarà l'accés al recinte durant la nit i limitarà els nivells de soroll de les colles
La 44a edició assolirà del 23 al 25 de maig una xifra rècord de 17.000 participants repartits en 121 colles
L'Aplec del Caragol de Lleida preveu celebrar l'edició més multitudinària del 23 al 25 de maig amb una xifra rècord de 17.000 participants repartits en 121 colles. La gran novetat d'aquest any serà la implantació d'un control d'accés al recinte dels Camps Elisis amb l'objectiu de garantir la seguretat. El president de la Fecoll, Ferran Perdrix, ha explicat a l'ACN que la mesura funcionarà bàsicament durant les nits de divendres i dissabte, un moment en què la festa rep una gran afluència de visitants, sobretot gent jove, i en què han detectat que la qüestió de la seguretat "es complica cada cop més". A més, l'organització continua treballant per complir la normativa de soroll i exigirà a les colles que limitin els altaveus a 90 decibels.
L'Aplec del Caragol preveu que l'accés al recinte estigui controlat entre les 21.00 de divendres i les 7.00 de dissabte, i entre les 20.00 de dissabte i les 7.00 de diumenge. Els collistes disposaran de polseres identificatives que els permetran entrar i sortir per totes les portes i l'organització també preveu facilitar polseres entre les colles perquè les puguin distribuir entre familiars, amics i coneguts.
Durant les hores amb control d'accés, els visitants que no disposin de polsera hauran d'accedir a l'Aplec per l'entrada principal, situada al passeig de la Glorieta dels Camps Elisis. Allà els vigilants de seguretat els identificaran, podran fer "algun escorcoll" si ho consideren oportú i els faran entrega d'una polsera per poder accedir al recinte de les colles. La festa rep uns 200.000 visitants.
L'accés continuarà sent gratuït
Perdrix ha explicat que l'únic objectiu és "posar ordre" a l'accés, sense que això suposi "cap pagament d'entrada" ni que es formin cues en la mesura del que sigui possible. "Ens permetrà filtrar el tipus de públic i serà estricte en els horaris nocturns, quan la festa està en un punt àlgid i tenim molta afluència de gent, sobretot gent jove", ha explicat. El president de la Fecoll ha justificat que l'Aplec del Caragol és "la festa més multitudinària que es fa a Lleida durant tot l'any", que "la ciutat ha evolucionat" i "ens trobem que les festes nocturnes agafen un caire que no ens agrada". Perdrix ha insistit que els collistes i les colles són "exemple de convivència", però ha admès que a les nits se'ls complica "cada vegada més".
Estudi acústic i limitació de decibels
L'any passat l'organització va impulsar un estudi d'impacte acústic per analitzar el soroll que genera la festa i garantir que s'adapti a la normativa. Perdrix ha recordat que l'esdeveniment se celebra al nucli urbà, a prop d'alguns habitatges, i que el seu objectiu és garantir la convivència amb els veïns. Segons la Fecoll, s'ha anat millorant, però encara hi ha feina a fer.
Les colles de l'Aplec instal·len entre 100 i 110 punts de so al recinte, els quals poden funcionar dins d'un horari establert –per exemple, la música està prohibida durant els àpats–. Per això, la Fecoll tornarà a fer un estudi previ de l'impacte acústic a partir de la ubicació dels altaveus i analitzarà de forma continuada el nivell d'emissions durant la festa, sobretot a la nit. Aquest any, però, l'organització ha endurit la normativa i obliga a limitar els equips de so a un màxim de 90 decibels en el cas de la música de revetlla o discjòquei, i a 95 decibels en la música en directe. La Fecoll ha advertit que sancionarà aquelles colles que incompleixin els requisits. A més, els altaveus hauran d'estar orientats cap a l'interior de les parcel·les per minimitzar les molèsties.
Ferdrix ha insistit que l'organització té una doble preocupació. D'una banda, que les emissions cap a l'exterior siguin "les que toquen" i, de l'altra, l'impacte acústic i les interferències que es generen entre les colles pel fet d'estar tan a prop unes de les altres. "Volem que la festa evolucioni cap on toca, dins la normativa, i els collistes ens fan arribar que la festa va a millor", ha assegurat.
D'altra banda, aquest any l'organització posa en marxa l'aplicació 'Aplec Park System' per agilitzar l'aparcament. Cada colla podrà estacionar, de forma simultània, fins a tres vehicles prèviament registrats a l'espai de pàrquing previst per l'organització. El sistema informàtic permetrà comprovar l'ocupació de l'aparcament en temps real.
Rècord de colles i participants
La 44a edició de l'Aplec del Caragol assolirà un rècord de 17.000 participants i 121 colles, amb la previsió que durant tres dies es consumeixin unes 15 tones de caragols. Tot i que en edicions anteriors l'Aplec ja havia arribat a les 120 colles, les parcel·les no acollien tants collistes i ara n'hi ha moltes que no poden acceptar més gent.
Aquest any s'han incorporat tres colles noves a l'Aplec i, malgrat que el recinte s'ha ampliat els últims anys, encara n'hi ha mitja dotzena en llista d'espera que no hi tenen cabuda. Segons Perdrix, si poguessin disposar de més espai podrien acceptar-les totes, la qual cosa demostra que "la festa té una salut de ferro de cara al futur".
La Fecoll destaca que, el cap de setmana de l'Aplec del Caragol, els hotels i restaurants de la ciutat de Lleida penjaran el cartell de complet. "La connexió amb l'AVE es nota, perquè molts visitants de Madrid, Saragossa, Barcelona o Girona poden venir un dia i dormir a casa, però el gran problema que tenim és la falta de places hoteleres", ha constatat Perdrix.
El president de la federació de colles ha recordat que fa 20 anys que surten fora de Lleida a explicar l'Aplec del Caragol i que això ha contribuït al seu creixement. Perdrix ha insistit que, "encara que pot semblar una festa tancada des de fora", els visitants tenen al seu abast un extens programa d'activitats paral·leles per a tots els públics.