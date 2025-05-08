LA MARINA STA XOPADA? La pluja amenaça la Festa Major de Lleida
Les previsions apunten a possibles xàfecs tempestuosos durant els quatre dies de celebració, que comptarà amb artistes com Figa Flawas, Miki Núñez, Sexenni i Buhos
La Festa Major de Lleida 2025, que serà del 9 al 12 de maig, podria veure's afectada per condicions meteorològiques adverses, segons les previsions. L'Agència Meteorològica ha alertat sobre la possibilitat de xàfecs tempestuosos, especialment durant les tardes dels quatre dies de celebració, i que podrien afectar a les més de 250 activitats programades a l'aire lliure.
Un programa que podria necessitar paraigües
Entre les actuacions musicals més esperades destaquen les de Miki Núñez i Sexenni, que presentaran el seu darrers treballs a l'escenari principal, i grups com Figa Flawas i Buhos, que prometen omplir d'energia les nits festives, sempre i quan la pluja ho permeti.
No obstant, les previsions meteorològiques dibuixen el següent panorama: Per divendres, primer dia de festa, s'esperen xàfecs i tempestes, ocasionalment amb granís, que serien més intensos a la meitat nord de la província durant la segona meitat del dia. Les temperatures oscil·laran entre els 22 i els 12 ºC a la capital, amb una tendència a la baixa.
El cap de setmana no presenta millors perspectives. Dissabte les precipitacions podrien continuar, encara que seran menys freqüents i intenses a la Plana. Les temperatures es mantindran entre els 24 i els 11 ºC a Lleida ciutat. I per diumenge es preveu que continuï la inestabilitat meteorològica, amb intervals de núvols i pluges o xàfecs que podrien arribar a ser persistents i acompanyats de tempestes.