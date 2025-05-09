El dia que Alejandro Sanz va actuar al barri de la Mariola de Lleida
Va reunir gairebé 7.000 persones al camp municipal de Gardeny el 1998
Corria l’estiu de 1998 quan el camp municipal de Gardeny, situat al modest barri de la Mariola de Lleida, es va convertir en l’escenari d’un dels esdeveniments musicals més rellevants de la història de la ciutat. El 17 de juliol, Alejandro Sanz va congregar gairebé 7.000 espectadors, una xifra que en aquell temps només havien superat a la ciutat llegendes com Miguel Ríos o el grup Mecano.
L’expectació era tal que, a les 8 del matí, diverses hores abans de l’inici de l’espectacle, una vintena de joves fans ja muntaven guàrdia davant les portes del recinte. El seu objectiu: aconseguir els millors llocs per contemplar el seu ídol. L’ambient era d’autèntica devoció musical, una cosa que es respirava a cada racó de Lleida.
Quan finalment l’artista va aparèixer sobre l’escenari, abillat amb un elegant vestit negre i camisa blanca, el públic va esclatar en una ovació eixordadora. Arribava a la capital del Segrià amb la gira del seu disc 'Más’, un treball que ja havia superat el milió de còpies venudes i que el catapultaria definitivament cap a la fama internacional.
Dels camps esportius als grans estadis internacionals
L’artista madrileny ha construït una carrera extraordinària que li ha permès vendre més de 25 milions de discos a tot el món. El seu talent ha estat reconegut amb 24 premis Grammy Llatins i 4 Grammy nord-americans, convertint-se en un dels representants més internacionals de la música espanyola.
Aquells temps en què omplia recintes per a 7.000 persones han quedat molt enrere. Actualment, les seues gires mundials inclouen actuacions en alguns dels estadis més importants del planeta, amb desenes de milers d’espectadors per concert. El camp de Gardeny, que llavors semblava immens, resultaria avui insuficient per allotjar tots els seus seguidors.
Gardeny: epicentre musical de la Lleida dels 2000
El recinte esportiu de Gardeny no només va acollir aquest memorable concert. Quatre anys després, el 2002, va tornar a ser protagonista d’un altre esdeveniment musical històric per a la ciutat. En aquella ocasió, el camp va registrar el seu rècord d’assistència amb més de 9.000 espectadors que van acudir per veure en directe dos dels artistes més populars del moment: Chenoa i David Bisbal.
La parella de moda sorgida del programa televisiu 'Operación Triunfo' va provocar una autèntica revolució a la capital ilerdenca. La majoria d’assistents eren joves que van vibrar, van corejar cada cançó i van saltar sense parar durant tot l’espectacle. El fervor va ser tal que l’informe d’incidències va registrar diversos marejos, desmais i algun cop entre els afortunats que van aconseguir situar-se a les primeres files.
La Mariola: de l’esplendor musical a la degradació
Malgrat haver estat escenari d’esdeveniments culturals de gran calibre, el barri de La Mariola ha experimentat en les últimes dècades un notable deteriorament tant urbanístic com social. Un exemple recent d’aquesta situació va ser un aldarull en el qual sis agents dels Mossos d’Esquadra van resultar ferits quan van acudir a la zona alertats per una baralla multitudinària, evidenciant els problemes de convivència que actualment afronta aquesta zona de Lleida.