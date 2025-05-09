LLEURE
Les cites ràpides de 7 minuts per trobar l'amor fan parada a Lleida: “poques places disponibles”
La iniciativa Cites Ràpides fa parada a Lleida dijous vinent. L’speed dating, una alternativa a les apps per conèixer gent
Trobar l’amor o fer noves amistats sense haver de recórrer a les clàssiques aplicacions de cites ara és més senzill que mai gràcies al projecte Cites Ràpides, creat pels germans Pau i Ricard Bartrolí, de Calella, que dijous vinent fa parada a Lleida.
El restaurant Teresa Carles acollirà a partir de les 19.00 una dinàmica de speed dating, que consisteix en trobades de curta durada entre homes i dones d’edats similars. Per a aquesta ocasió, s’han obert dos convocatòries: una de 34 a 44 anys i una altra, de 43 a 53. Cada una compta amb trenta places, de les quals “ja en queden poques de disponibles”, afirma Pau Bartrolí a SEGRE.
De fet, Cites Ràpides ja va debutar el passat 24 d’abril a la capital del Segrià amb 60 participants. “Va anar molt bé, vam esgotar totes les places”, explica Bartrolí. L’activitat té una durada de dos hores i es disposen de 7 minuts per a cada encontre.
Al finalitzar, els participants tenen l’opció de quedar-se a sopar per conèixer-se més a fons. “El públic hi sol estar molt a gust i fins i tot han arribat a sorgir grups d’amics”, assenyala Bartrolí.
La iniciativa va sorgir d’una conversa entre amics a finals del 2023, perquè “no sempre és fàcil fer noves amistats més enllà de la feina, i al meu germà i a mi sempre ens ha agradat jugar a fer d’alcavotes amb els nostres amics”, afirma el creador de Cites Ràpides.
D’altra banda, “considerem que el fet de conèixer gent a través d’internet requereix que els usuaris hi inverteixin molta energia i temps. Al cap i a la fi, ningú no t’assegura que quan et trobis amb aquesta persona t’acabi agradant”, assegura sobre les cites Bartrolí, que afegeix: “La nostra proposta és una manera diferent de connectar amb gent nova, té un potencial enorme.”
L’agenda de Cites Ràpides i els seus formularis d’inscripció es poden consultar al web del projecte, www.citesrapides.cat. La pròxima convocatòria de Lleida té un preu de 27,50 euros. També organitzen trobades a Barcelona, Girona i Pineda de Mar.