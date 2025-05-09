Les imatges d'un Agrònom de Ferro multitudinari
Les activitats van reunir centenars de participants
La celebració de l’Agrònom de Ferro, un esdeveniment organitzat pel comitè de festes universitàries del campus d’ETSEA de la Universitat de Lleida, va tenir lloc aquest dijous amb diverses activitats que van reunir centenars de participants.
gerard Hoyas
La jornada va començar al migdia amb una gimcana i un vermut musical. Després, estava prevista la Cursa de la Turca, un bingo musical i la presentació de paelles elaborades pels grups participants. També va tenir lloc l’activitat Txaranga-Bassa Fang, en la qual els més valents havien de superar diverses proves físiques.