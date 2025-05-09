SEGRE

Les imatges d'un Agrònom de Ferro multitudinari

Les activitats van reunir centenars de participants

L’activitat de la Txaranga-Bassa Fang, una de les propostes amb més èxit de participants.

L'activitat de la Txaranga-Bassa Fang, una de les propostes amb més èxit de participants.

La celebració de l’Agrònom de Ferro, un esdeveniment organitzat pel comitè de festes universitàries del campus d’ETSEA de la Universitat de Lleida, va tenir lloc aquest dijous amb diverses activitats que van reunir centenars de participants. 

La jornada va començar al migdia amb una gimcana i un vermut musical. Després, estava prevista la Cursa de la Turca, un bingo musical i la presentació de paelles elaborades pels grups participants. També va tenir lloc l’activitat Txaranga-Bassa Fang, en la qual els més valents havien de superar diverses proves físiques.

