Alerta per tempestes fortes al litoral i prelitoral de Tarragona, Barcelona i Girona

L'episodi de pluges intenses es concentrarà entre les 20.00 hores d'aquest dissabte i les 20.00 hores de diumenge

Una petita inundació pels aiguats dels últims dies.Roger Segura / ACN

Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de tempestes fortes al litoral i prelitoral de Tarragona, Barcelona i Girona. L'episodi de pluges intenses es concentrarà entre les 20.00 hores d'aquest dissabte i les 20.00 hores de demà diumenge. Els xàfecs poden deixar més de 20 litres en 30 minuts, i anar acompanyats d'aparat elèctric, ratxes de vent, calamarsa o pedra, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Protecció Civil recorda que en cas de previsió de pluges fortes s'ha d'evitar aparcar en rieres o punts inundables; i no creuar mai rius o rieres a peu o amb vehicle, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions destacades.

