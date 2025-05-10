“La música és la nostra vida”
Purificació Terrado, directora de l’Auditori Enric Granados des del 2007, reivindica Lleida com a “ciutat de cultura i música”. En el pregó oficial d’una festa major que arranca amb pluja
“La música és la vida, expressa alegria, tristesa, mort i passió.” Només podia proclamar una cosa així algú com Purificació Terrado, vinculada al món musical des de nena, des de fa gairebé seixanta anys. La directora de l’Auditori Enric Granados des del 2007 va ser ahir la protagonista del pregó oficial de la festa major de Lleida, en un saló de plens de la Paeria a vessar. Coincidint amb el moment de la jubilació de Terrado, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va voler destacar en la seua glossa la seua “professionalitat durant gairebé quatre dècades lligades a l’ajuntament de la ciutat, amb una dedicació exemplar a la música i la docència i contribuint també al progrés de Lleida com a capital”.
La pregonera de la festa major va dedicar un ampli repàs de records familiars i de les etapes més importants de la seua vida, en paral·lel també al desenvolupament d’una ciutat des de la dècada dels anys 60 i fins l’actualitat. Des del record al seu primer habitatge, al carrer Serra d’Almenara, “davant on avui es troba el Mercat de Fleming, però que llavors només era un descampat”. “Moltes nits, amb el pare i els meus germans sortíem després de sopar a veure les estrelles, una cosa que avui resulta molt difícil amb la contaminació lluminosa”, va rememorar. També la seua època d’estudis, amb especial record a les classes a l’antic Conservatori al Convent de Santa Teresa: “Avui dia els alumnes de l’Auditori Conservatori, inaugurat el 1995, no valoren aquest equipament com els que veníem d’aquell edifici. Haurien de reflexionar que són uns privilegiats.”
Terrado també va trencar una llança a favor dels músics, que “són una part important de les nostres vides, cal atorgar-los el reconeixement que es mereixen i ajudar aquests professionals que viuen, i moltes vegades malviuen, de la música”.
Així mateix va voler trencar amb aquella expressió que “a Lleida no es fa res” afirmant amb orgull que “és una ciutat cultural i musical, hem de creure’ns-ho!”.
De fet, la música va ser protagonista de l’acte del pregó a l’inici i al final, amb l’actuació de Lucía Fernández (autora de la cançó de la festa major de l’any passat) i Joana Barco, que va interpretar el tema del 2025, Tornarem a ballar!, amb el grup coral de l’Escola L’Intèrpret.
Bandes i insígnies per als nous ‘joves referents’
L’acte oficial del pregó va arrancar amb tota una novetat: la imposició de bandes i insígnies als primers quatre joves referents de Lleida, l’actualització no exempta de certa polèmica de la figura dels hereus i pubilles. Elegits d’entre tretze candidats (vegeu SEGRE de dimecres passat), van expressar el seu compromís amb la ciutat Adrià Codina, Ángeles Akel, Gerard Fernández i Mar Servià. Codina va mostrar la seua il·lusió a l’acceptar aquest compromís durant un any per “reivindicar Lleida com una terra d’oportunitats”. Akel va mostrar la seua intenció de treballar per contruir “una ciutat més inclusiva i respectuosa”. Fernández, veí de l’Horta, va recordar la importància del valor de la terra, mentre que Servià va expressar la seua il·lusió per formar part activa de la ciutat.