Una parella de metges ucraïnesos aprova el MIR a Espanya després de fugir de la guerra amb cotxe
Han escollit aquesta setmana les especialitats de ginecologia i otorrinolaringologia a Sevilla després d’haver aconseguit els llocs 1.693 i 1.698 en l’examen
El setembre de l’any passat, Artem Panchenko i Yuliia Shevchenko van emprendre un viatge per carretera des d’Ucraïna amb dos objectius: escapar-se de la guerra i aprovar l’exigent examen MIR a Espanya. Després d’un recorregut de sis dies i mesos d’estudi intens, aquest dimecres passat ambdós van aconseguir el seu propòsit en aconseguir plaça a Sevilla, ell en otorrinolaringologia a l’Hospital Verge de la Rosada i ella en ginecologia a l’Hospital Verge de Valme, amb tan sols cinc números de diferència en la classificació (posats 1.693 i 1.698).
Des de Torrevieja, on es van establir temporalment, relaten les dificultats del trajecte i la preparació de l’examen en condicions complicades. Amb recursos limitats i sota l’estrès constant de les apagades i els bombardejos al seu país, van compaginar les seves feines mèdics amb l’estudi de l’espanyol i del temari, molt més ampli i complex que l’exigit a Ucraïna. “Hi havia dies en què no podíem ni dormir”, explica Yuliia.
Ambdós van començar a planejar el seu futur a Espanya des de 2019, quan van visitar el país durant la seua lluna de mel i van quedar enamorats d’ell. Des d’aleshores, van iniciar el procés d’homologació dels seus títols i van començar a estudiar l’idioma a distància des de Dnipro. Malgrat la duresa de l’examen, que segons experts ha estat el més difícil de la història, van aconseguir resultats sòlids que els van permetre triar especialitats a la mateixa ciutat, un dels seus grans anhels.
Encara sense haver visitat Sevilla, es mostren il·lusionats amb el seu nou destí i esperançats amb poder construir allà una vida professional i personal. “És una ciutat gran, amb bons hospitals, on es pot investigar i créixer”, afirmen. Amb un espanyol fluid i la convicció d’haver pres el camí correcte, Artem i Yuliia deixen enrere un país en guerra per començar un nou capítol com a metges residents en Andalusia.