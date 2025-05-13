Colofó a unes festes cíviques
La Paeria destaca l’absència d’incidents rellevants i la massiva participació ciutadana en les activitats programades. L’autobús nocturn registra el doble d’usuaris, amb més de 1.500
Un moment de l’actuació de Figa Flawas, un dels actes més multitudinaris de la festa major. - JORDI ECHEVARRIA
Ball amb l’Orquestra Maravella a la plaça Sant Joan. - AMADO FORROLLA
Concert de festa major a la nau central de la Seu Vella. - AMADO FORROLLA
El cel de Lleida es va il·luminar ahir a la nit amb el castell de focs artificials. - AMADO FORROLLA
Concert de Lluís Sánchez diumenge als Camps Elisis. - GERARD HOYAS
Espectacle ‘MoiJordana’ de Mr. Alret, ahir als Camps Elisis. - AMADO FORROLLA
Els més petits, protagonistes del taller de Ball de Bastons. - PAU PASCUAL PRAT
Fi de festa amb els Gegants i lo Marraco, ahir a Blondel. - AMADO FORROLLA
Una de les festes més participatives i segures dels últims 10 anys. Aquestes van ser les paraules de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, en el seu balanç dels festejos, que van acabar, com és tradició, ahir a la nit amb el castell de focs artificials des de la canalització del riu Segre i la “tornada a casa” dels gegants i el Marraco. Va ser el colofó a quatre dies amb més de 250 activitats per a tots els públics i en la qual la Paeria va destacar la participació cívica i massiva per part de la ciutadania. Prova d’això van ser les gairebé 10.000 persones que, segons els càlculs de la Guàrdia Urbana, van gaudir de la revetlla diumenge a la nit, amb actuacions de Figa Flawas o Lluís Sánchez. Larrosa va destacar que no es van registrar incidents rellevants, excepte l’accident en una atracció de les Firetes diumenge a la nit (més informació a la pàgina 11). “Han estat unes festes tranquil·les i hi ha hagut molt bona acollida de les novetats”, va destacar l’alcalde. Així mateix, va valorar la gran afluència de públic en la Batalla de Flors, que aquest any es va lliurar a Cappont a causa de les obres a la rambla Ferran. De fet, Larrosa va indicar que no descarten descentralitzar els actes més multitudinaris. Sobre això, els regidors Xavi Blanco i Cristina Morón també van destacar la massiva afluència, el civisme i la falta d’incidents en les diferents activitats. Com va recordar Blanco, la pluja va obligar a canviar d’ubicació algun acte. Per la seua part, Morón va agrair la tasca de la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i Protecció Civil. Mentrestant, la regidora Carme Valls va assegurar que més de 1.500 persones van utilitzar el bus nocturn gratuït durant la festa major, el doble que l’any passat. Un èxit que obre el debat, segons Larrosa, sobre si es pot mantenir aquest servei, sobretot els caps de setmana. Així mateix, els punts Lila-Rainbow van atendre les consultes de 200 persones cada dia i els dispositius de NitsQ van repartir 500 equips.
Les activitats per als més petits van centrar ahir l’última jornada festival, que també va comptar amb el Ball de Festa Major i la Ballada de Sardanes.