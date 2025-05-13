L’ou, aliment estrella: quants se'n poden consumir per setmana?
Font excel·lent de proteïnes i vitamines, els ous tornen a guanyar presència en l'alimentació catalana gràcies als seus beneficis per a la salut i la seva versatilitat a la cuina
Les proteïnes són un nutrient fonamental en l'alimentació diària de tots els catalans, ja que són les responsables de la formació i regeneració de tot tipus de teixits corporals. Cal tenir present que, encara que portem una vida tranquil·la i sense grans esforços físics, hi ha teixits que es van destruint i reconstruint constantment, renovant-se dia rere dia per mantenir el nostre organisme en òptimes condicions.
Generalment, les proteïnes no només exerceixen un paper cabdal en la construcció i reparació dels teixits musculars, sinó que també són essencials per als òrgans, ossos i cèl·lules. A més a més, resulten determinants pel creixement durant etapes crucials com l'adolescència i la infància, quan el cos experimenta un desenvolupament accelerat i necessita un major aportament de nutrients.
Entre tots els aliments rics en proteïnes, els ous destaquen com una font excel·lent de proteïnes d'alta qualitat, vitamines i minerals vitals. De fet, s'han convertit en un aliat indispensable en la nutrició quotidiana dels catalans, sigui per esmorzar, dinar o sopar, essent un producte complet, versàtil i molt beneficiós a les cuines de tot el territori.
La quantitat òptima d'ous en la dieta setmanal
Per aprofitar totes les propietats nutritives dels ous sense riscos per a l'organisme, és recomanable consumir-los en quantitats adequades i seguir al peu de la lletra tots els consells dels experts en salut i, naturalment, dels nutricionistes. La recomanació general s'estableix entre 7 i 14 ous a la setmana, el que equival a entre un i dos ous diaris.
El pes dels ous està directament relacionat amb la seva mida, un factor que cal considerar a l'hora de calcular el seu consum diari. Segons indica la Clínica Universidad de Navarra, un adult hauria de consumir de mitjana entre 40 i 60 grams de proteïnes al dia per mantenir un equilibri saludable.
La classificació dels ous segons el seu pes és la següent:
- Extragran (XL): 73 grams.
- Gran (L): 63 grams.
- Mitjà (M): 53 grams.
- Petit (S): menys de 53 grams.
El motiu d'aquestes recomanacions és clar: un excés de proteïnes pot generar residus metabòlics tòxics a l'organisme, afectant greument la salut. Això sí, les necessitats individuals varien considerablement segons l'estat de salut de cada persona, essent l'ideal preparar entre un o dos ous de mida mitjana com a part de l'esmorzar.
Beneficis nutricionals dels ous en l'alimentació equilibrada
Els ous són considerats un aliment gairebé perfecte per la seva elevada densitat nutricional. Un sol ou mitjà conté aproximadament 6 grams de proteïna d'alta qualitat, amb tots els aminoàcids essencials que el nostre cos necessita. A més, són rics en vitamines del grup B, vitamina D, vitamina A, i minerals com el seleni, el ferro i el zinc.
Cal destacar també que el rovell conté colina, un nutrient essencial per a la funció cerebral i el desenvolupament del sistema nerviós. Aquesta característica fa dels ous un aliment especialment beneficiós per a infants en creixement i per a dones embarassades.
Com afecta el consum d'ous al colesterol?
Durant anys va existir la creença que els ous augmentaven el colesterol sanguini, però estudis recents han demostrat que, per a la majoria de persones, el colesterol dietètic té un impacte mínim sobre els nivells de colesterol en sang. Tot i així, les persones amb problemes cardíacs preexistents o diabetis haurien de consultar amb el seu metge sobre la quantitat adequada de consum.
Els especialistes coincideixen en què el més important no és tant la quantitat d'ous que es consumeixen, sinó com s'integren en el context d'una dieta equilibrada i variada. És a dir, menjar ous acompanyats de verdures, cereals integrals i fruites sempre serà més saludable que combinar-los amb aliments processats o rics en greixos saturats.
Per què els experts recomanen entre 7 i 14 ous setmanals?
Aquesta recomanació es basa en diversos estudis nutricionals que han avaluat l'equilibri entre els beneficis que aporten els ous i la quantitat de proteïnes i nutrients que el cos pot processar de manera eficient. Consumir aquesta quantitat contribueix significativament a una alimentació equilibrada i saludable, tant a curt com a llarg termini.
A més, aquesta franja permet adaptar el consum segons les necessitats específiques de cada persona. Per exemple, els esportistes o persones amb major desgast muscular poden tendir cap al límit superior, mentre que persones amb menys activitat física poden optar per la part inferior del rang recomanat.
En definitiva, els ous són un aliment nutritiu, econòmic i versàtil que pot formar part d'una dieta sana quan es consumeixen en les quantitats adequades. La clau és la moderació i l'equilibri amb la resta d'aliments que componen la nostra alimentació diària.