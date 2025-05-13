Quan és Eurovisió 2025: dates i horari de la semifinal i final del festival
El certamen musical més important d’Europa celebrarà la seua 70a edició després de la victòria de Suïssa el 2024, amb semifinals el 13 i 15 de maig i l’esperada final el 17 de maig
La 70a edició del Festival d’Eurovisió obrirà el seu teló dimarts vinent 13 de maig de 2025 a les 21:00 hores, amb la primera semifinal on 15 països competiran per passar a la gran final. L’escenari de la St. Jakobshalle de Basilea (Suïssa) serà testimoni de la tornada del certamen al país helvètic després de la victòria de Nemo amb "The Code" en la passada edició. Espanya, representada per Melody, tindrà la primera aparició sobre les taules suïsses, encara que sense jugar-se la classificació en formar part del Big Five.
Els països pertanyents al denominat Big Five (Espanya, França, Itàlia, Alemanya i Regne Unit), juntament amb l’amfitrió Suïssa, en tenen garantit el passi directe a la final de dissabte 17 de maig sense necessitat de superar les fases prèvies. No obstant, aquests països participen activament en el sistema de votació: Espanya, Itàlia i Suïssa intervindran en la primera semifinal, mentre que França, Alemanya i el Regne Unit faran el mateix en la segona ronda classificatòria del dijous 15 de maig.
La primera gala semifinal comptarà amb la conducció de la presentadora Hazel Brugger i la cantant Sandra Studer, qui va deixar empremta en la història eurovisiva suïssa en aconseguir un meritori cinquè lloc al Festival de 1991 amb la cançó "Canzone Per Te". Els espectadors podran disfrutar del tema oficial "Where It All Began", un homenatge a Suïssa com a bressol del certamen europeu, mentre 15 artistes lluitaran per un dels 10 bitllets disponibles per a la gran final.
Països participants i sistema de classificació en Eurovisió 2025
En la primera semifinal del 13 de maig, els televidents podran veure les actuacions d’Islàndia, Polònia, Eslovènia, Estònia, Ucraïna, Suècia, Portugal, Noruega, Bèlgica, Azerbaidjan, San Marino, Albània, Països Baixos, Croàcia i Xipre. Encara que Espanya, Itàlia i Suïssa també presentaran les seues propostes durant aquesta gala, no podran rebre vots en tenir ja assegurada la seua presència a la final.
La segona semifinal, programada per al dijous 15 de maig, girarà entorn de la temàtica "Eurovisió" i acollirà les actuacions de 16 països: Austràlia, Montenegro, Irlanda, Letònia, Armènia, Àustria, Grècia, Lituània, Malta, Geòrgia, Dinamarca, República Txeca, Luxemburg, Israel, Sèrbia i Finlàndia. Durant aquesta gala, també es pujaran a l’escenari els representants del Regne Unit, França i Alemanya per interpretar les seues cançons, encara que sense sotmetre’s a votació.
El moment culminant n’arribarà dissabte 17 de maig amb la celebració de la gran final a Basilea. Aquest esdeveniment reunirà als 20 països classificats des d’ambdues semifinals (10 de cada una), més els sis participants amb accés directe: els cinc integrants del Big Five i Suïssa com a país amfitrió i guanyador de l’edició anterior.
El sistema de votació al Festival d’Eurovisió
Com ja és tradició en Eurovisió, el sistema de votació combina el vot del públic amb el de jurats professionals. Els espectadors poden votar per les seues actuacions favorites a través de trucades, SMS o mitjançant l’aplicació oficial del festival, encara que amb la limitació de no poder votar pel país propi. Paral·lelament, un jurat compost per professionals de la indústria musical de cada país emet les seues valoracions.
En les semifinals, únicament els països participants en cada una d’elles, juntament amb els assignats del Big Five i l’amfitrió, poden votar. Tanmateix, a la gran final, tots els països concursants tenen dret a vot, creant així un complet mapa de preferències musicals a nivell europeu.
La representació espanyola en Eurovisió 2025
Espanya, representada per Melody, tindrà la seua primera oportunitat de mostrar la seua proposta durant la semifinal inicial, encara que sense necessitat de classificar-se. L’artista espanyola buscarà millorar els resultats obtinguts en edicions anteriors i tornar Espanya als primers llocs del festival.
La delegació espanyola, dirigida per RTVE, ha treballat intensament en la posada en escena i en tots els detalls tècnics per maximitzar l’impacte de l’actuació. L’objectiu és clar: conquerir el públic europeu i aconseguir un resultat que torni la il·lusió eurovisiva als aficionats espanyols.
Com es tria la seu d’Eurovisió cada any?
L’elecció de la seu d’Eurovisió segueix una tradició establerta: el país guanyador de l’edició anterior té el dret i la responsabilitat d’organitzar el festival l’any següent. Després de la victòria de Suïssa el 2024, la Unió Europea de Radiodifusió (UER) i la televisió pública suïssa SRF van seleccionar Basilea com a ciutat amfitriona, específicament la St. Jakobshalle, un recinte amb capacitat per a més de 12.000 espectadors.
Aquest procés de selecció té en compte factors com la infraestructura de la ciutat, la capacitat hotelera, les connexions de transport internacional i la disponibilitat d’un recinte adequat que compleixi amb els exigents requisits tècnics que demanda una producció televisiva d’aquesta envergadura.
Quins països han guanyat més vegades Eurovisió?
Al llarg de la història del Festival d’Eurovisió, Irlanda manté el rècord com el país més premiat amb set victòries, seguit de prop per Suècia amb sis triomfs, l’últim aconseguit el 2023 amb Loreen i el seu tema "Tattoo". El Regne Unit, França, Luxemburg i els Països Baixos han alçat el micròfon de vidre en cinc ocasions cada un, mentre que Israel compta amb quatre victòries en el seu palmarès eurovisiu.
Espanya, per la seua part, ha guanyat el certamen en dos ocasions: el 1968 amb Massiel i "La, la, la" i el 1969 amb Salomé i "Vivo cantando", en un històric empat quàdruple amb el Regne Unit, els Països Baixos i França. Des d’aleshores, el millor resultat espanyol ha estat un segon lloc aconseguit per Anabel Conde el 1995 amb "Vuelve conmigo".
Amb la 70a edició a punt de començar, Eurovisió 2025 promet ser una celebració especial del talent musical europeu i de la diversitat cultural que caracteritza al continent, mantenint viva una tradició que va començar el 1956 i que continua atraient milions d’espectadors cada any.