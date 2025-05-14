Alerten que el radar LiDAR d’alguns cotxes nous pot danyar la càmera del mòbil
El sistema de detecció làser present en vehicles com el Volvo EX90 emet ones infraroges que poden deteriorar els sensors CMOS dels smartphones quan són fotografiats de prop
Els propietaris de vehicles equipats amb tecnologia LiDAR han de tenir precaució en fotografiar-los. Un usuari de Reddit ha alertat, mitjançant un vídeo demostratiu, que els radars LiDAR d’alta potència presents en models com el Volvo EX90 poden provocar danys permanents a les càmeres dels telèfons mòbils en fotografiar-los a curta distància.
Never film the new Ex90 because you will break your cell camera.Lidar lasers burn your camera.
byu/Jeguetelli inVolvo
Aquest fenomen es manifesta inicialment com uns peculiars llampecs de colors en enfocar directament el dispositiu LiDAR. Segons explica l’afectat, aquestes brillantors no són inofensives: "són capaços de desintegrar píxels dels sensors i, per tant, danyar la càmera" de forma permanent. El problema s’accentua especialment en realitzar zoom sobre el radar, moment en què els llampecs es multipliquen notablement.
Advertiment oficial del fabricant
Volvo ja adverteix explícitament sobre aquest risc al manual d’usuari de l'EX90. El text assenyala que "les ones de llum LiDAR poden danyar les càmeres externes" i recomana "no apuntar la càmera directament al LiDAR", explicant que "en ser un sistema làser, el LiDAR utilitza ones de llum infraroges que poden danyar certs dispositius amb càmera, com smartphones o telèfons amb càmera."
Tanmateix, aquest avís sol passar desapercebut per a la majoria dels propietaris, que rarament consulten el manual complet. A més, persones alienes al vehicle difícilment coneixeran aquesta particularitat tècnica.
Com funciona aquest fenomen?
Els sensors LiDAR emeten polsos de llum infraroja d’alta intensitat que, encara que invisibles per a l’ull humà, són captats pels objectius de les càmeres. Aquests polsos poden sobrecarregar i deteriorar els sensors CMOS de les lents dels mòbils quan es dirigeixen directament a l’emissor.
Segons fonts consultades pel mitjà especialitzat The Drive, després de parlar amb la marca escandinava, aquest dany passa principalment en preses properes. Com a mesura preventiva, se suggereix "utilitzar filtres o cobertes protectores a la lent de la càmera per reduir l’impacte de l’exposició LiDAR".
No exclusiu de Volvo
És important destacar que aquesta problemàtica no afecta únicament al Volvo EX90, sinó que pot presentar-se a qualsevol vehicle equipat amb tecnologia LiDAR de característiques similars. La potència del làser infraroig és necessària per a la correcta detecció de l’entorn, però comporta aquest efecte secundari sobre dispositius electrònics sensibles a l’esmentada radiació.