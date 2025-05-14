Avís d’Hisenda: revisa la teua declaració de la renda, "hi ha milers d’afectats per apostes fantasma"
Uns 8.000 contribuents han descobert guanys falsos per joc online als seus esborranys; Hisenda i Consum activen protocols per frenar aquest frau fiscal creixent
Milers de contribuents espanyols estan rebent una desagradable sorpresa en consultar els seus esborranys de la declaració de la renda: guanys per apostes online que mai han fet. Segons les dades oficials del Ministeri de Consum, prop de 8.000 persones s’han vist afectades per aquest frau durant l’últim any, una situació que ha encès les alarmes a l’Agència Tributària i entre els experts fiscals.
Aquesta modalitat de frau, coneguda com a "apostes fantasma", consisteix en el falsejament d’identitat per realitzar operacions fictícies en plataformes de joc online. Els delinqüents utilitzen dades personals obtingudes mitjançant filtracions, atacs cibernètics o tècniques de phishing per obrir comptes fraudulents, generant moviments que simulen grans guanys. Segons explica Marta Rayaces, especialista fiscal de TaxDown, "estem atenent un nombre creixent de consultes relacionades amb aquest tipus de fraus. Les víctimes s’enfronten, sense saber-ho, a situacions fiscals complexes a causa que els delinqüents utilitzen la seua identitat per realitzar apostes online i generar guanys falsos. Això pot derivar en reclamacions d’impostos per part d’Hisenda que poden ascendir a diversos centenars o fins i tot milers d’euros".
Aquest tipus d’estafa té una doble finalitat per als defraudadors: d’una banda, els permet blanquejar diners d’origen il·lícit i, per un altre, traslladen la càrrega fiscal a ciutadans innocents que desconeixen per complet aquestes operacions fins que consulten l'esborrany o reben una notificació d’Hisenda.
Com detectar si ets víctima d’una suplantació en apostes online
El primer indici d’aquest frau sol aparèixer en revisar les dades fiscals a l’esborrany de la renda. Si observes ingressos per premis o guanys en apostes que no reconeixes, és fonamental actuar amb rapidesa. Aquestes entrades solen figurar en l’apartat de "Guanys patrimonials sotmesos a retenció" i procedeixen d’operadors de joc online regulats, la qual cosa explica per què Hisenda rep automàticament aquesta informació.
"Els afectats habitualment es troben en una posició delicada i confusa, enfrontant-se a la possibilitat d’inspeccions fiscals i multes injustes. Per això, és clau reaccionar de forma ràpida i efectiva quan es detecti alguna irregularitat", adverteix Rayaces, subratllant la importància de no ignorar aquests senyals, ja que les conseqüències fiscals poden ser significatives.
Protocol d’actuació per a afectats per suplantació d’identitat
Davant de la creixent incidència d’aquests casos, els experts de TaxDown han elaborat una guia d’actuació per als contribuents que detectin aquest tipus de frau:
En primer lloc, és imprescindible presentar una denúncia formal davant de la Policia Nacional o Guàrdia Civil. Aquest document legal ha de detallar la situació, incloent tots els avisos rebuts d’Hisenda i qualsevol comunicació sospitosa que pugui estar relacionada amb la suplantació.
El segon pas consisteix a contactar directament amb la plataforma d’apostes implicada per sol·licitar un certificat detallat d’activitat i el tancament immediat del compte fraudulent. Si l’empresa no respon adequadament, els afectats poden dirigir-se a la Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ) per obtenir un informe oficial de les transaccions realitzades al seu nom.
Finalment, tota aquesta documentació s’ha de presentar davant de l’Agència Tributària, sol·licitant formalment l’eliminació d’aquests ingressos fraudulents de l’expedient fiscal del contribuent. "És fonamental aclarir que aquests guanys 'fantasma' no han de declarar-se en la renda, sempre i quan s’hagi realitzat correctament la denúncia i la justificació documental pertinent davant de les autoritats i Hisenda", aclareix Marta Rayaces.
Mecanismes oficials de protecció davant del frau fiscal
Per facilitar la gestió d’aquests casos, l’administració ha desenvolupat eines específiques. El Protocol d’Actuació per a Contribuents Suplantats (PACS), creat per la Direcció General d’Ordenació del Joc, permet a les víctimes obtenir de forma àgil la documentació necessària per acreditar el falsejament d’identitat, simplificant significativament el procés de reclamació.
Addicionalment, la DGOJ ha posat en marxa Phishing Alert, un sistema d’alerta primerenca que notifica immediatament als usuaris si es detecta algun intent d’utilització fraudulenta de les seues dades personals en plataformes de joc online. Aquesta eina preventiva resulta especialment valuosa per evitar que el frau arribi a materialitzar-se.
Impacte en la declaració de la Renda
El problema adquireix especial rellevància durant l’actual campanya de la Renda, que finalitza l’1 de juliol. Els contribuents han de prestar especial atenció a la revisió minuciosa del seu esborrany, comprovant cada partida d’ingressos i guanys per detectar possibles anomalies.
Els guanys per apostes i jocs d’atzar s’integren a la base general de l’IRPF i estan sotmeses a una retenció del 19%, però la tributació final dependrà del tipus marginal aplicable a cada contribuent. Això significa que, si no es corregeix la situació, la víctima podria enfrontar-se a una reclamació tributària per la diferència entre la retenció aplicada i el seu tipus impositiu real.
Què fer si trobes ben plantades fantasma al revisar l'esborrany?
Si al revisar l'esborrany de la renda trobes ingressos per apostes que no reconeixes, és important no confirmar-lo i seguir aquests passos:
1. Recopila tota la informació disponible sobre aquests ingressos no reconeguts (dates, imports, plataformes).
2. Presenta una denúncia formal davant de les autoritats policials.
3. Contacta amb la plataforma de joc implicada per sol·licitar informació i el bloqueig del compte.
4. Ves a la teua delegació d’Hisenda amb la documentació obtinguda per sol·licitar la modificació de les teues dades fiscals.
5. Si els terminis apressen, pots presentar la declaració incloent aquests ingressos i posteriorment sol·licitar una rectificació i devolució de l’indegudament pagat.
Mesures preventives per evitar la suplantació d’identitat
Els experts recomanen adoptar certes precaucions per minimitzar el risc de patir aquest tipus de frau. Entre elles destaquen: utilitzar contrasenyes segures i diferents per a cada servei online, activar la verificació en dos passos sempre que sigui possible, evitar compartir dades personals en xarxes socials, ser cautelós amb els correus electrònics i missatges sospitosos, i revisar periòdicament els moviments bancaris per detectar transaccions no reconegudes.
També resulta aconsellable consultar regularment les dades fiscals a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, no només durant la campanya de la Renda, sinó al llarg de tot l’any, per poder detectar i actuar amb rapidesa davant de qualsevol irregularitat.
La proliferació d’aquest tipus de fraus posa de manifest la importància de la ciberseguretat i la protecció de dades personals en un entorn cada vegada més digitalitzat, on la informació personal s’ha convertit en un valuós actiu per als ciberdelinqüents.