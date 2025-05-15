Els 4 aliments que redueixen la pressió arterial segons un estudi britànic
Un estudi britànic revela que aquests compostos naturals milloren la funció vascular i podrien complementar el tractament per a la hipertensió
Els flavan-3-ols, compostos naturals presents al cacau, te, pomes i raïm, podrien convertir-se en aliats naturals contra la hipertensió, segons revela un exhaustiu estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Surrey, al Regne Unit. La investigació, publicada recentment a l’'European Journal of Preventive Cardiology, va analitzar dades de 145 estudis controlats aleatoritzats, descobrint que aquests compostos poden tenir efectes beneficiosos comparables a alguns medicaments en la reducció de la pressió arterial, especialment en persones amb hipertensió.
L’estudi no només destaca la capacitat d’aquests aliments per regular la tensió arterial, sinó que també assenyala el seu efecte positiu en la funció endotelial, el revestiment intern dels vasos sanguinis, que resulta fonamental per mantenir una salut cardiovascular òptima. Aquesta troballa resulta particularment rellevant a Espanya, on les malalties cardiovasculars continuen sent una de les principals causes de mortalitat, afectant milions de ciutadans anualment.
Beneficis dels aliments rics en flavan-3-ols
L’anàlisi realitzada pels científics britànics demostra que la incorporació regular d’aquests quatre aliments —cacau, te, pomes i raïm— en la dieta diària podria representar una estratègia accessible i natural per combatre la hipertensió. El més sorprenent de l’estudi és que, en determinats casos, la reducció mitjana de la pressió arterial observada després del consum regular de flavan-3-ols va resultar comparable als efectes d’alguns fàrmacs dissenyats específicament per a aquest propòsit.
"Els resultats són encoratjadors per als qui busquen maneres accessibles de controlar la seua pressió arterial i afavorir la seua salut cardíaca mitjançant canvis dietètics agradables", explica el professor Christian Heiss, autor principal de l’estudi i catedràtic de Medicina Cardiovascular de la Universitat de Surrey. Segons l’expert, "la incorporació de petites quantitats d’aliments de consum habitual com el te, les pomes, el xocolate negre o el cacau en pols a una dieta diària equilibrada podria aportar quantitats beneficioses de flavan-3-ols".
No obstant, Heiss matisa que aquests canvis dietètics no han de substituir la medicació prescrita ni el consell mèdic professional, encara que podrien constituir "un valuós afegit a un estil de vida saludable, especialment per als qui tenen la tensió arterial més alta."
Mecanisme d’acció dels flavan-3-ols en el sistema cardiovascular
Els flavan-3-ols són una subclasse de flavonoides, compostos polifenòlics naturals presents en diversos aliments d’origen vegetal. El seu mecanisme d’acció en l’organisme humà resulta fascinant: aquests compostos milloren la funció endotelial independentment dels canvis en la pressió arterial, la qual cosa suggereix un efecte més ampli i beneficiós en tot el sistema circulatori.
L’endoteli, aquesta fina capa de cèl·lules que recobreix l’interior dels vasos sanguinis, exerceix un paper crucial en la regulació del to vascular, la coagulació sanguínia i la resposta inflamatòria. Un endoteli sa contribueix a mantenir l’elasticitat de les artèries i prevenir la formació de plaques d’ateroma, reduint així el risc de malalties cardiovasculars com l’infart de miocardi o l’ictus.
La investigació britànica ha demostrat que els flavan-3-ols milloren significativament aquesta funció endotelial, la qual cosa explica en part els seus efectes beneficiosos sobre la salut cardiovascular general, més enllà de la mera reducció de la pressió arterial.
Com incorporar aquests aliments en la dieta diària?
Integrar el cacau, te, pomes i raïm a la nostra alimentació quotidiana no resulta complicat, ja que són productes de fàcil accés en la gastronomia espanyola. El xocolate negre amb alt contingut en cacau (70% o superior) pot consumir-se com a postres o mossada ocasional, mentre que el te, especialment el verd i el negre, pot reemplaçar altres begudes menys saludables.
Les pomes, fruita àmpliament conreada en diverses regions espanyoles com Astúries, Catalunya o Aragó, constitueixen un aperitiu perfecte per a qualsevol moment del dia. Per la seua part, el raïm, tant fresques com en forma de suc natural (sense sucres afegits), també aporten aquests beneficiosos compostos.
La dieta mediterrània, patrimoni cultural immaterial de la humanitat i senya d’identitat de la gastronomia espanyola, facilita la incorporació d’aquests aliments, contribuint així a mantenir la salut cardiovascular mitjançant mètodes naturals i accessibles.
Quina quantitat de flavan-3-ols és recomanable consumir?
Encara que l’estudi no estableix una dosi específica, investigacions prèvies suggereixen que un consum moderat però regular d’aliments rics en flavan-3-ols podria ser suficient per observar efectes beneficiosos. Per exemple, una o dos tasses diàries de te, una poma, o una petita porció de xocolate negre podrien aportar quantitats significatives d’aquests compostos.
És important destacar que aquests efectes positius s’observen principalment amb el consum habitual a llarg termini, no com a resultat d’una ingesta puntual. Així mateix, els beneficis varien segons factors individuals com l’edat, l’estat de salut previ o la predisposició genètica.
Poden aquests aliments reemplaçar els medicaments per a la hipertensió?
Malgrat els prometedors resultats, els investigadors són clars sobre això: aquests aliments no han de substituir en cap cas els tractaments mèdics prescrits. Com adverteix el professor Heiss: "Encara que no substitueix la medicació prescrita ni al consell metgessa, incloure més aliments rics en flavan-3-ols en la rutina diària podria ser un valuós afegit a un estil de vida saludable".
Els experts recomanen considerar aquests aliments com un complement a les estratègies convencionals per al control de la hipertensió, que inclouen la medicació adequada, l’activitat física regular, la reducció del consum de sal i alcohol, i el manteniment d’un pes saludable.
Els resultats d’aquesta investigació obren noves perspectives en el camp de la nutrició preventiva i la salut cardiovascular, encara que com assenyala el mateix autor de l’estudi, "són troballes que, encara que prometedors, requereixen una investigació contínua" per determinar amb més precisió les seues aplicacions clíniques i recomanacions específiques segons perfils de pacients.