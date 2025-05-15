'El Petit Príncep' torna a La Llotja de Lleida amb 5 funcions
Després d’esgotar entrades l’any passat, l’espectacle dirigit per Àngel Llàcer i Manu Guix es representarà els dies 22 i 23 de novembre
El musical El Petit Príncep, dirigit per Àngel Llàcer i Manu Guix, tornarà aquest novembre al teatre de La Llotja de Lleida amb cinc funcions, després que l’any passat tots els passis esgotessin les entrades. En concret, les funcions es repartiran entre el 22 (12.00, 16.30 i 19.00) i el 23 (12.00 i 17.00) de novembre.
L’espectacle, basat en l’obra clàssica d’Antoine de Saint-Exupéry, ofereix una posada en escena espectacular i música original, i ja ha estat representada davant de 500.000 espectadors des de la seua estrena, el 2014 a Barcelona.
Les entrades ja es poden comprar al web www.teatredelallotja. cat i a la taquilla del teatre els dimarts i els divendres (de 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30). El preu general és de 30 euros i el preu grupal (a partir de deu persones) és de 28 euros.