ENTITATS
Demanen adaptar els serveis socials als territoris rurals i de muntanya
La Federació Allem, que agrupa entitats socials lleidatanes, va demanar ahir a les administracions que adaptin els serveis socials a la realitat de les persones que viuen en territoris rurals i de muntanya. Així es va destacar ahir en la presentació dels resultats provisionals del projecte Som Rurals-Som de Muntanya, que acompanya de manera personalitzada persones amb vulnerabilitat social o amb alguna discapacitat. Des del 2023 s’ha desplegat a la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, el Solsonès, les Garrigues, la Noguera i la Segarra. S’han identificat un total de 131 possibles beneficiaris i se n’ha acompanyat 41. Un dels aspectes més innovadors d’aquest projecte és la seua aposta per la digitalització del procés d’acompanyament. Per la seua part, la Càtedra d’Innovació Social de la UdL va exposar alguns resultats. Dels 41 participants, el 50 per cent pateix algun problema de salut mental i el 47 per cent té reconegut més d’un 45 per cent de discapacitat. El gran volum de necessitats detectades es concentra en la urgència de millorar l’entorn de vida comunitari i social i l’accés als serveis de salut bàsics i especialitzats, així com al lleure, al transport, l’habitatge, l’educació, el treball i l’accés a la informació.