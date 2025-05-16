Alfarràs es converteix en l'epicentre cultural i gastronòmic de Ponent amb LagraveraFest
La quarta edició del festival a la Vinya Núria combina cultura, gastronomia de proximitat i una iniciativa solidària a favor d’Afanoc Lleida
La Vinya Núria de les bodegues Lagravera, ubicada a la carretera de Tamarite, 19, d'Alfarràs, es convertirà demà en l'epicentre cultural i gastronòmic de Ponent amb la celebració de la quarta edició del LagaveraFest. Aquest festival primaveral i vinicultural, que té un preu d'entrada de 25 euros (gratuït per als menors), reunirà en un entorn privilegiat música en directe, gastronomia local i, evidentment, els vins de la reconeguda bodega lleidatana.
L'esdeveniment oferirà als assistents un programa ple d'activitats per gaudir d'una jornada completa. Destaquen les actuacions musicals d'Alidé Sans, Bru Music, La Cremallera Teatre i Dj Luis Lenuit en un escenari 360º que permetrà una experiència immersiva. A més, s'ha organitzat un servei gastronòmic amb degustacions de productes de proximitat gràcies a la col·laboració de nou productors locals, reforçant així el compromís amb l'economia de la zona. El winebar serà un dels punts més concorreguts, on es podran tastar els vins elaborats per Lagravera amb varietats autòctones lleidatanes.
Un festival amb component solidari
Una de les novetats més destacades d'aquesta edició és la seva vessant solidària. Per cada ampolla de vi que es compri durant el festival, els assistents rebran una xapa solidària #Lleidatanament, una iniciativa impulsada pel conegut comunicador i influencer Postureig de Lleida. Totes les donacions recaptades es destinaran íntegrament a l'Associació Afanoc de Lleida, entitat que treballa amb nens i famílies afectades pel càncer infantil.
La bodega Lagravera, organitzadora de l'esdeveniment, ha habilitat diversos punts de venda on els visitants podran adquirir els seus vins i contribuir així a aquesta causa solidària. Per a més informació sobre l'esdeveniment, els interessats poden consultar les xarxes socials de la bodega (@lagravera), on s'actualitza tota la informació relativa al festival.
Activitats per a totes les edats
El LagaveraFest s'ha consolidat com una proposta per a tots els públics. Els més petits també tindran el seu espai amb espectacles infantils especialment dissenyats per a ells. Aquesta proposta familiar permet que grups d'amics i famílies puguin gaudir conjuntament d'una jornada a l'aire lliure, on la cultura del vi es combina amb activitats lúdiques i educatives.
L'escenari 360º suposarà una innovació respecte a edicions anteriors, ja que permetrà als assistents gaudir dels espectacles des de qualsevol angle, millorant l'experiència immersiva del festival. Aquesta aposta per formats innovadors és una de les senyes d'identitat del LagaveraFest, que cerca reinventar-se en cada edició.
Les bodegues Lagravera: tradició vitivinícola a Lleida
Lagravera s'ha posicionat com una de les bodegues més innovadores de la província de Lleida, apostant per la recuperació de varietats autòctones i per l'elaboració de vins amb personalitat pròpia. Situada en un antic terreny d'extracció de grava (d'aquí el seu nom), aquesta bodega ha aconseguit transformar un espai industrial en un projecte vitivinícola de referència.
El festival representa la culminació d'un projecte que va més enllà de l'elaboració de vi, integrant aspectes culturals, gastronòmics i socials. La Vinya Núria, amb les seves vistes privilegiades sobre el paisatge lleidatà, ofereix l'escenari perfecte per a aquesta celebració que any rere any atrau més visitants, consolidant-se com una cita ineludible en el calendari d'esdeveniments de Ponent.