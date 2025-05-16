Hisenda permet estalviar fins 10.000 euros en la Renda 2025 gràcies a una deducció clau
Els contribuents tenen fins el 30 de juny per aplicar aquesta reducció en la base imposable de l’IRPF i reduir la seua factura fiscal abans que finalitzi la campanya
A mitjans de la campanya de la declaració de la Renda 2023, molts ciutadans encara no han presentat els seus comptes a l’Agència Tributària, disposant de termini fins el proper 30 de juny. Entre les deduccions més destacades que els contribuents poden aplicar es troba la reducció de fins 1.500 euros en la base imposable de l’IRPF per aportacions a plans de pensions, quantitat que pot incrementar-se fins els 10.000 euros en determinades circumstàncies, la qual cosa suposa un important estalvi fiscal per a milers de contribuents espanyols.
Les deduccions fiscals representen una oportunitat significativa per reduir la factura tributària, tant a nivell estatal com autonòmic. En algunes comunitats autònomes, els beneficis fiscals són encara més amplis, arribant fins i tot a preveure deduccions per activitats com el pagament de quotes en gimnasos. Tanmateix, les aportacions a plans de pensions en constitueixen una de les deduccions més utilitzades i amb més impacte en la declaració, ja que afecten directament la base imposable sobre la qual posteriorment s’aplicaran els tipus impositius corresponents.
Qui pot beneficiar-se de la deducció de 1.500 euros per plans de pensions?
Segons detalla l’Agència Tributària al seu Manual de la Renda, aquestes deduccions inclouen "les aportacions realitzades pels partícips a plans de pensions, incloent les contribucions empresarials imputades en concepte de rendiment del treball en espècie pel promotor de plans de pensions del sistema ocupació (inclosos els simplificats)".
Per poder aplicar correctament aquesta deducció, els contribuents han de complir una sèrie de requisits imprescindibles:
- Que les aportacions s’hagin efectuat durant l’exercici fiscal 2023.
- Que les esmentades aportacions s’hagin destinat a productes financers específics: plans de pensions individuals, plans de pensions del sistema d’ocupació (aportacions voluntàries), plans de previsió assegurats (PPA), mutualitats de previsió social o plans de previsió social empresarial.
- El contribuent ha de figurar com a partícip o mutualista de l’instrument de previsió social corresponent.
- Les aportacions han d’estar orientades a cobrir les contingències previstes a l’article 8.6 del text refós de la Llei de Plans i Fons de Pensions: jubilació, incapacitat, dependència o mort.
- És necessari disposar d’un certificat d’aportacions emès per l’entitat gestora o companyia d’assegurances que justifiqui les esmentades aportacions.
És important destacar que, encara que el límit general és de 1.500 euros, aquesta quantitat no podrà superar el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques obtinguts pel contribuent durant l’exercici. En cas que les aportacions superin aquest percentatge i no puguin deduir-se íntegrament, l’Agència Tributària permet traslladar-les als cinc exercicis fiscals següents.
Ampliacions al límit general: com deduir-se fins 10.000 euros
Malgrat que la deducció general per aportacions a plans de pensions és limitada a 1.500 euros, existeixen suposats específics en els quals aquest límit pot incrementar-se considerablement:
- Contribucions empresarials: Si l’ocupador fa aportacions al pla de pensions del treballador, el límit pot augmentar-se fins en 8.500 euros addicionals, assolint un màxim de 10.000 euros en total (sumant els 1.500 euros del límit general).
- Autònoms amb plans sectorials o simplificats: Els treballadors per compte propi que realitzin aportacions a aquest tipus de plans poden aplicar una deducció addicional de fins 4.250 euros.
- Assegurances col·lectives de dependència: La normativa preveu també un límit addicional de 5.000 euros per a les primes satisfetes a aquests productes específics.