Mascotes en avions: Europa debat el seu valor per a indemnitzacions
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea estudia si les companyies aèries han de compensar més per la pèrdua d’un animal que per la d’una maleta
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) està avaluant si una mascota hauria de tenir el mateix valor que un equipatge a efectes d’indemnització quan s’extravia durant un vol comercial. L’alt tribunal va celebrar aquest dimecres una vista a Luxemburg per determinar si les aerolínies han d’establir compensacions superiors per la pèrdua d’un animal respecte a la d’objectes personals transportats.
La controvèrsia judicial s’ha originat a partir de la reclamació presentada per una ciutadana argentina contra la companyia Iberia després de l’extraviament de la seua gossa, que havia de viatjar a la bodega d’un avió amb trajecte Buenos Aires-Barcelona. L’afectada sol·licita una indemnització de 5.000 euros pels danys ocasionats, mentre que l’aerolínia només contempla un pagament màxim de 1.800 euros, aplicant el mateix barem que per a equipatges convencionals.
La qüestió de fons sobre el valor de les mascotes
El cas planteja un important debat jurídic sobre la consideració dels animals en el transport aeri internacional. La normativa actual equipara les mascotes amb l’equipatge facturat, limitant les compensacions econòmiques en cas de pèrdua o dany. Tanmateix, diversos col·lectius animalistes i juristes especialitzats argumenten que aquesta equiparació no reflecteix el valor emocional ni la condició d’éssers 'sintientes' que la legislació europea reconeix cada vegada més als animals de companyia.
La resolució d’aquest litigi podria establir un precedent significatiu per a futurs casos similars a tota la Unió Europea, establint criteris específics per a la valoració dels danys quan es tracta de mascotes extraviades durant els vols comercials.