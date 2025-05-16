El Museu Morera convida a reflexionar al voltant de la relació entre persones i tecnologia amb dues noves mostres
Mónica Rikic porta la instal·lació 'Psychoflage' i Anna Carreras, la mostra d'art generatiu 'Bancals i Arrels'
El Museu Morera de Lleida acull des d'aquesta setmana dues mostres amb obres de les artistes Mónica Rikic i Anna Carreras que conviden a reflexionar al voltant de la relació entre les persones i la tecnologia. Per una banda, al pati del museu s'hi pot veure la instal·lació de Rikic 'Psychoflage', formada per 20 estructures inflables que pengen del sostre i que, a través d'un muntatge elèctric "artesanal", s'inflen i es desinflen per simular una respiració. Per la seva banda, Carreras utilitza el codi informàtic per crear peces d'art generatiu inspirades en elements de la naturalesa com són les arrels i els paisatges de bancals. Amb aquestes obres, el museu enceta la programació d'exposicions temporals al pati i a l'atri de l'equipament.
Les mostres de les dues artistes nascudes a Barcelona s'inauguraran aquest divendres a la tarda en el marc de les activitats programades dins la Nit dels Museus. A més, amb aquestes peces, l'espai de l'atri, a l'entrada del museu, i el pati que vertebra l'edifici s'incorporen a l'activitat habitual de l'equipament, segons ha explicat el seu director, Jesús Navarro.
'Psychoflage' és una instal·lació vertical que, segons ha explicat la seva artista, convida l'espectador a reflexionar sobre com les persones es relacionen amb la tecnologia. "Sovint quan pensem amb tecnologia pensem amb col·lapse o estrès i, en aquest cas, proposa que t'asseguis, et tranquilitzis i trobis un moment de tranquil·litat", ha indicat.
L'obra crea un moviment que imita la "respiració" i que transmet la sensació que l'edifici respira al ritme de la peça. Això s'aconsegueix, ha explicat Rikić, ha través d'uns sistemes interactius artesanals que incorporen cadascuna de les escultures inflables i que controlen els ventiladors i llums.
De la seva banda, Carreras se centra en la investigació de sistemes generatius programats amb codi per crear les seves obres. A través d'algoritmes, codis i regles crea imatges abstractes inspirades en temes quotidians que generen reflexions en el públic. Són obres efímeres, ja que les imatges exposades corresponen a una captura d'un moment donat dins d'una seqüència irrepetible.
Les obres exposades formen part de la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani de la Generalitat. Les peces de Carreras es podran veure fins al 16 d'octubre, mentre que la instal·lació de Rikić ocuparà l'espai del pati fins al gener de l'any vinent.