A punt l’Aplec del Caragol de Lleida més multitudinari de la història: 121 colles i més de 16.500 collistes
La Fecoll preveu controlar l’accés de tant participants com visitants als Camps Elisis les nits del 23 i del 24 de maig amb braçalets gratuïts per millorar la seguretat. Una remodelada plaça central acollirà els visitants i es doblarà l’oferta de restauració
La Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) ha presentat aquest divendres la 44a edició d’aquesta emblemàtica celebració gastronòmica, que tindrà lloc de divendres a diumenge de la setmana que ve en els Camps Elisis de Lleida. Aquest any, l’Aplec del Caragol assolirà xifres històriques amb 121 colles participants i 16.500 collistes, marcant una fita en les seues dècades de tradició.
Ferran Perdrix, president de la Fecoll, va destacar durant la presentació que "l’Aplec contínua la seua tendència a l’alça, fet que ha generat que moltes colles hagin de rebutjar nous membres per falta de espai". És per això que "hem intentat potenciar les activitats per a visitants", va explicar Perdrix.
La plaça central, remodelada
L’edició d’aquest any presenta canvis significatius, començant per la remodelació de la plaça central que es convertirà en el punt neuràlgic de l’esdeveniment. Aquest espai estarà dividit en tres zones: un escenari per a concursos, activitats infantils i concerts; una zona de restauració que complementarà l’oferta del pavelló 4; i una terrassa a l’aire lliure, dissenyada com a espai chill out per als qui busquin una estona de tranquil·litat fora de la voràgine de l’Aplec.
Per primera vegada es controlarà l’accés al recinte
Una altra de les mesures més destacades de l’edició d’aquest any és la implementació d’un sistema de control d’accessos durant les nits de divendres (de 21:00 a 7:00 hores) i dissabte (de 20:00 a 7:00 hores). "Es tracta d’un control preventiu que només afectarà als qui encara no hagin accedit al recinte en els horaris estipulats", va matisar Perdrix. "Els nouvinguts seran conduïts a l’entrada principal del passeig dels Camps Elisis, i allà rebran un braçalet gratuït que els permetrà moure’s lliurement".
L’organització ha previst un total de 120.000 braçalets (entre collistes i visitants) i es realitzaran controls per evitar l’entrada d’armes blanques, ampolles de vidre i altres objectes potencialment perillosos. "De cap manera no volem espantar els visitants o fer una sensació de festa tancada. És una celebració participativa, però necessitem posar ordre en l’accés al recinte", va recalcar el president de la Fecoll.
Una Semana Cultural carregada d’activitats
Com és tradició, la Setmana Cultural s’avança a l’Aplec i donarà el tret de sortida dilluns vinent, amb el pregó oficial a càrrec del periodista lleidatà de 3Cat Artur Peguera. "És sabut que Artur és un gran defensor de l’Aplec i de Lleida, des de la seua posició mediàtica a Barcelona," va apuntar Perdrix. Entre altres activitats, la Setmana Cultural també ha previst la representació teatral de l’obra El Mètode Grönholm a càrrec d’AEM Teatre (dimarts, 20.00, Col·legi Maristes) i una conferència TEDxLleida en el Museu Morera sobre les festes populars i tradicions lleidatanes, a càrrec de Pau Plana (dijous, 18.00).
Control acústic i logística
Està previst que aproximadament 100 de les 121 colles muntin els seus propis equips musicals a les seues parcel·les, el que ha portat a l’organització a implementar limitadors de so i mesuradors al recinte per a regular l’impacte acústic, entre altres coses, per resoldre el problema de solapament sonor entre colles veïnes. La preparació de l’esdeveniment comença aquest divendres amb el marcatge de les parcel·les.