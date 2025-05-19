Art per a nens a la Panera
El programa educatiu Els més petits i el Centre d’Art la Panera ha atansat aquest curs l’art contemporani a prop d’un miler de nens d’1 i 2 anys. Aquesta iniciativa va nàixer fa dos dècades de la inquietud d’algunes escoles bressol de visitar aquest equipament. En concret, per l’espai expositiu de la miniPanera van passar una quinzena d’escoles bressol amb 790 alumnes en total, 270 més que l’any anterior. Així mateix, uns altres 200 nens han gaudit de diferents dispositius artístics emmarcats en el projecte Encaixa’t. Activa l’art a l’escola.