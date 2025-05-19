ART
El concurs de pintura Grau Pujol de Guissona, de rècord
L’edició número 11 va comptar amb 21 artistes participants
L’11 edició del concurs de pintura ràpida Josep M. Grau Pujol de Guissona va arribar dissabte passat als 21 participants, la qual cosa suposa el rècord del certamen. Segons l’edil de Cultura, Agnès Pla, “el concurs, a més de retre homenatge a l’artista local, serveix també per descobrir noves maneres de mirar i descobrir la població”. El certamen se’l va adjudicar el pintor de Tarragona Andreu Figueras, que va rebre 600 euros de premi i la possibilitat d’exposar a la galeria de la casa Grau Pujol de Guissona. Els altres dos artistes premiats van ser Julio García Iglesias (400 €) i Joan Pons Duran (200 €). El jurat va estar format pels artistes de la comarca Alba Cuñé, Magí Puig, Agnès Pla, Antonieta Tomàs i Anita Smile. El lliurament de premis i l’exposició de les obres van tenir lloc a la galeria de l’Ateneu de Guissona. Josep M. Grau Pujol (1934-2004) va ser pintor i dibuixant de la localitat durant tota la seua vida. A més, era historiador local i director de la revista Issauna, en la qual es van donar a conèixer artistes com Magí Puig, Alba Cuñé o Agnès Pla, que cada any formen part del jurat del premi.
Durant tot el matí de dissabte, els participants van plantar els cavallets per racons de tota la població de la Segarra. Les obres s’exhibiran per aparadors dels comerços locals.