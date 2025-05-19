PRIMAVERA
La festa gran arriba al final
Mollerussa va culminar la celebració amb castellers, ball de swing i tallers familiars. Aitona tanca Sant Gaietà de forma multitudinària i emotiva, amb record a un jove veí que va morir
La ciutat de Mollerussa va acomiadar ahir la festa major amb una combinació de tradició, música i espectacles. Entre les principals novetats hi va haver una exhibició de swing al carrer Ciutat de Lleida al migdia. A la mateixa hora, la plaça de l’Ajuntament va acollir la diada castellera amb la participació de tres colles convidades: els Margeners de Guissona, els Matossers de Molins de Rei i els Tirallongues de Manresa. Les famílies van tenir el seu espai a Cal Jaques, on es van habilitar una sèrie de jocs per a petits i grans.
La jornada va continuar amb el vermut popular a càrrec de la Colla del 75 al pati de l’Escola de Música, i un elegant concert de jazz del reconegut Joan Chamorro Sextet, al Teatre L’Amistat. També van tenir molt bona acollida la Trobada de Motos Clàssiques que va reunir aficionats de diferents punts del territori, i els tallers artístics de l’associació Art Pla a Cal Duch, una proposta participativa que va permetre a petits i grans gaudir de la creativitat i l’art en viu. Va culminar la celebració a la capital del Pla d’Urgell el tradicional castell de focs artificials a l’avinguda Ermengol V.
Aitona va tancar la festa major de Sant Gaietà reunint més de 2.000 persones amb el vint-i-unè Mercat (vegeu la pàgina 29) de la Baronia i la VI Cursa Embarrocat-Memorial Pol Guàrdia, denominació nova en homenatge al jove del poble que va morir el mes de desembre passat.