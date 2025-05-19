TRADICIONS
Lleida torna a ser Larida
La Festa de Moros i Cristians va culminar ahir una edició multitudinària, amb prop de 700 festers i músics. Batalla final a la Seu Vella, amb missatge contra les guerres i per la convivència
La Seu Vella va recuperar ahir a la nit la batalla final de la Festa de Moros i Cristians de Lleida després que l’any passat la pluja impedís la contesa entre les tropes. Ahir, tanmateix, una temperatura pràcticament estival –amb el mercuri superant els 30 graus–, va contribuir a la lucidesa del final de festa. Només es va veure enterbolida per l’enèsim incident als ascensors del Canyeret. Mentre un dels dos estava espatllat, l’altre va deixar tancada una quinzena de persones, que no van poder sortir salvades pels Bombers fins passades les deu de la nit, just en el moment del fragor de la batalla. En aquesta ocasió, la cita final de la festa es va celebrar amb el Pont Llevadís com a escenari i la fossa com a platea a causa de les obres al claustre de la Seu Vella, que afecten el pas cap a la zona de la Porta dels Apòstols i el Baluard de l’Assumpció, que acollia en els últims anys l’enfrontament.
Prop d’un miler de persones van seguir l’espectacle teatral, amb música medieval (i algun garrotín), danses, llums, focs artificials i batalla dialèctica, en un escrit firmat aquest any per l’escriptor lleidatà Josep Clotet. Entre iròniques referències a l’apagada d’espelmes del passat 28 d’abril, al mal funcionament dels carros de Rodalies i a les obres de la rambla Ferran, els capitans moro (el caïd Fernando Marqués dels Banu-hud) i cristià (el comte Sergi Zamora dels Anglesola) es van disputar el castell acabant amb bones paraules: “Per què hem de lluitar i morir quan podríem conviure i treballar junts? Per què no podem conviure en pau?” Això sí, el caràcter rotatori de la festa va donar com a guanyador el bàndol moro i la Lleida cristiana va tornar a convertir-se en Medina Larida fins l’any que ve.
Unes hores abans, la desfilada de comparses des de la Porta del Lleó i Cavallers fins a Blondel va permetre que els Musa, Al·leridís i Banu-huds moros i els Anglesola, Urgellencs i Pallaresos cristians, acompanyats per cinc bandes de música, es poguessin lluir davant del públic. Al matí, l’entrada infantil i presentació de bandes a la plaça Sant Joan va omplir de color i animació l’Eix Comercial.