L’alcohol més perjudicial: les tres begudes que has d’evitar
Encara que totes les begudes alcohòliques comporten riscos per a la salut, algunes varietats resulten especialment nocives per la seua composició i efectes en l’organisme
El consum d’alcohol, encara que socialment acceptat i habitual per a moltes persones, comporta riscos significatius per a la salut que varien segons el tipus de beguda. Tot i que un consum moderat pot considerar-se tolerable en determinades circumstàncies, existeixen algunes varietats de begudes alcohòliques que representen un perill major a causa dels seus components addicionals i efectes intensificats en l’organisme humà.
Els experts en salut han identificat tres categories de begudes alcohòliques particularment nocives que combinen alcohol amb altres ingredients perjudicials, multiplicant el seu impacte negatiu. Aquest efecte sinèrgic no només afecta el fetge, òrgan principalment encarregat de metabolitzar l’alcohol, sinó també a altres sistemes corporals com el cardiovascular, nerviós i digestiu.
La popularitat d’aquestes begudes, especialment entre certs grups d’edat, genera preocupació addicional entre els professionals sanitaris, que adverteixen sobre la necessitat de conscienciar sobre els seus efectes a curt i llarg termini en la salut pública.
Les tres begudes alcohòliques més perjudicials per a la salut
Entre l’àmplia varietat d’opcions disponibles al mercat, destaquen tres tipus de begudes alcohòliques especialment nocives per diferents motius:
- Còctels: Begudes com el mojito o el Long Island Ice Teia gaudeixen de gran popularitat en celebracions i reunions socials. Tanmateix, aquests combinats no només contenen alcohol sinó també quantitats significatives de sucre. Aquesta combinació representa un doble risc per a la salut, ja que el sucre afavoreix el desenvolupament de malalties com la diabetis tipus 2 i l’obesitat. A més, un consum elevat de sucre no només danya la dentadura, sinó que també altera l’equilibri de la flora intestinal, comprometent la salut digestiva.
- Whisky amb refresc de cola: El consum de whisky per si sol ja planteja considerables riscos per a la salut, però quan es barreja amb refrescos de cola es converteix en una autèntica bomba calòrica. Un vas de refresc de cola conté aproximadament l’equivalent a set terrossos de sucre. Aquest elevat contingut en sucres simples incrementa el risc de desenvolupar problemes cardiovasculars i sobrepès. A més, el sucre facilita l’absorció de l’alcohol en el corrent sanguini, potenciant el seu efecte i augmentant la seua toxicitat.
- Begudes prebarrejades amb alcohol (alcopops): Aquestes begudes van assolir el seu auge de popularitat fa alguns anys, especialment entre el públic adolescent. Encara que actualment el seu consum ha disminuït, continuen disponibles a nombrosos establiments. A més del seu elevat contingut en sucre, aquests productes solen contenir colorants artificials i conservants. Moltes d’aquestes begudes també incorporen cafeïna, la qual cosa pot provocar alteracions en el sistema circulatori i nerviós en combinar-se amb l’alcohol.
Conseqüències del consum regular d’alcohol en l’organisme
El consum habitual d’alcohol, especialment en quantitats superiors a les recomanades, pot ocasionar importants danys a nivell sistèmic. Aquests efectes negatius solen desenvolupar-se gradualment i afecten múltiples òrgans i sistemes:
Cervell: L’exposició continuada a l’alcohol provoca la pèrdua progressiva de cèl·lules nervioses, resultant en la disminució del volum cerebral. Això afecta funcions cognitives com la memòria i la concentració, podent reduir la capacitat intel·lectual a llarg termini.
Pell: Amb el pas del temps, el consum regular d’alcohol produeix una aparença pastosa i unflada a la pell. El característic nas envermellit i engrossit pot convertir-se en un canvi permanent.
Cavitat oral i coll: S’incrementa notablement el risc de desenvolupar càncer a la boca, coll i esòfag, especialment si es combina amb l’hàbit de fumar.
Cor: Poden aparèixer problemes com a hipertensió arterial, arrítmies i inflamació del múscul cardíac. Contràriament a la creença popular, el suposat efecte protector del vi és un mite; l’activitat física regular resulta molt més beneficiosa per a la salut cardiovascular.
Fetge: Com a principal òrgan metabolizador de l’alcohol, el fetge suporta una gran càrrega tòxica. Això pot desencadenar inflamació, acumulació de greix (esteatosi hepàtica), i en casos greus, cirrosi hepàtica.
Sistema reproductor: En dones gestants, l’alcohol representa un perill per al fetus. En homes, pot provocar la disminució dels nivells de testosterona i problemes de disfunció erèctil.
Pàncrees: El consum d’alcohol interfereix amb la funció pancreàtica, alterant la digestió de greixos i podent causar pancreatitis, que al seu torn pot complicar-se amb insuficiència circulatòria i renal.
Sistema nerviós perifèric: Símptomes com tremolors a les mans i molèsties en extremitats, particularment als peus, poden manifestar-se fins i tot abans de desenvolupar dependència alcohòlica.
Aparell digestiu: Augmenta la freqüència de gastritis i càncer gàstric. A més, es veu compromesa l’absorció de nutrients essencials, afectant l’estat nutricional general.
Què són els mocktails i per què són una alternativa saludable?
Els mocktails representen una excel·lent opció per als qui desitgen disfrutar de begudes amb sabors sofisticats sense consumir alcohol. El terme "mocktail" sorgeix de la combinació de "cocktail" amb el verb anglès "to mock" (imitar). Aquestes creacions sense alcohol van molt més enllà de simples sucs i aconsegueixen reproduir fidelment els perfils de sabor dels còctels tradicionals.
Particularment en el cas de còctels que normalment contenen destil·lats de sabor neutre com el gin o el vodka, la diferència entre la versió amb alcohol i la seua alternativa sense alcohol resulta pràcticament imperceptible. En altres casos, quan es busca reemplaçar licors amb perfils aromàtics més complexos, se solen incorporar herbes aromàtiques o xarops especials per compensar l’absència d’aquestes notes característiques.
Entre els ingredients més utilitzats en la preparació de mocktails destaquen les fruites fresques com a llima, gerd o síndria, juntament amb herbes aromàtiques com a menta i alfàbrega. Per endolcir, se solen fer servir opcionals naturals com la mel o el sucre de canya ecològic.
Actualment, el mercat ofereix una àmplia varietat de destil·lats sense alcohol que imiten el sabor de gin, rom i fins i tot aperitius com l’Aperol, facilitant la creació de versions sense alcohol de pràcticament qualsevol còctel clàssic.