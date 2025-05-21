Bus llançadora entre el pàrquing de Copa d’Or i el recinte de l’Aplec
Una línia nocturna gratuïta, amb parades a demanda per garantir la seguretat
La Paeria estrenarà un bus llançadora per connectar el pàrquing dissuasiu de Copa d’Or amb el recinte de l’Aplec del Caragol, una acció que s’emmarca dins del dispositiu especial de divendres i dissabte. Aquesta llançadora tindrà una freqüència de 20 minuts i les parades estaran situades al carrer Miquel Batllori (parada de l’L6) i a la rotonda de l’avinguda Victoriano Muñoz, davant la Fira. A més, per garantir la seguretat, la Paeria habilita un bus gratuït de la línia L7, amb parades a demanda de l’usuari i agents informadors, amb una freqüència de 30 minuts. També es reforçarà la seguretat del recinte amb 70 agents de la Guàrdia Urbana. Mentrestant, San Miguel, un dels patrocinadors de l’Aplec del Caragol, comptarà en aquesta edició amb un grup de boosters que posaran a prova les habilitats musicals i de balls dels penyistes, generant una competició entre penyes. El premi es farà públic a l’Espai San Miguel i culminarà a l’escenari principal amb l’entrega de 1.000 cerveses per a la penya guanyadora i una coreografia col·lectiva.
També estarà habilitat el tradicional lloc de degustació per als visitants que no pertanyen a cap penya.
D’altra banda, la setmana cultural de la Fecoll va continuar ahir amb la representació de l’obra El mètode Grönholm a Maristes a càrrec d’AEM Teatre, que aquest any compleix un segle com a secció artística de l’Associació d’Exalumnes dels Maristes. Avui tindran lloc monòlegs de Toni Cruz i una barbacoa popular al celler Raimat, amb l’aforament complet. Demà, a les 18.00, se celebra un col·loqui sobre festes populars al Museu Morera i a les 19.00 hi haurà una de cantada d’havaneres als Camps Elisis.