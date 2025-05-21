La mel artesana produ\u00efda per M\u00e8u Eth Brinhon al petit nucli de Gar\u00f2s, un enclavament aran\u00e8s de nom\u00e9s 132 habitants al municipi de Naut Aran, ha estat reconeguda com la millor de Catalunya en dues categories diferents. Durant la cinquena edici\u00f3 del prestigi\u00f3s certamen 'Les millors mels catalanes', aquesta petita productora va rebre el guard\u00f3 tant a la millor Mel de Flors com a la millor Mel de Muntanya, consolidant-se aix\u00ed com un referent en el sector ap\u00edcola del territori catal\u00e0.. Aquest reconeixement posa en valor el treball artesanal d'Eth Brinhon, que elabora el seu producte mitjan\u00e7ant m\u00e8todes tradicionals i sostenibles. Durant l'estiu, els panals d'abelles es distribueixen estrat\u00e8gicament per tota la Val d'Aran, permetent obtenir una exquisida mel de mil flors que captura l'ess\u00e8ncia de la biodiversitat pirinenca. Una de les particularitats m\u00e9s interessants del seu proc\u00e9s productiu \u00e9s la transhum\u00e0ncia que realitzen a l'hivern, quan traslladen els ruscs cap als camps de Lleida, on produeixen mel de roman\u00ed, per protegir les abelles de les dures condicions clim\u00e0tiques araneses.. La mel premiada es comercialitza principalment en pots de vidre de 500 grams, format que permet conservar totes les propietats d'aquest producte pur, sense additius ni conservants artificials. Els experts recomanen conservar-la en un lloc fresc, sec i protegit de la llum per mantenir intactes les seves propietats organol\u00e8ptiques.. Situat al vessant dret del Garona, a 1.115 metres d'altitud, Gar\u00f2s s'ubica estrat\u00e8gicament entre els barrancs de Cal i Salider, just al l\u00edmit entre els termes municipals de Naut Aran i Vielha e Mijaran. Aquest poble, declarat el 2023 com un dels m\u00e9s bonics del pa\u00eds, mant\u00e9 escuts nobiliaris i finestres d'estil g\u00f2tic i renaixentista que testimonien la seva rellev\u00e0ncia hist\u00f2rica.. Al centre del nucli antic s'aixeca l'esgl\u00e9sia parroquial de Sant Juli\u00e0, d'origen rom\u00e0nic amb importants elements g\u00f2tics, que constitueix un dels principals atractius patrimonials de la localitat. Al seu interior destaca una creu de plata, un Crist, i una imatge de la Verge, mentre que a l'exterior s'erigeix un campanar de grans dimensions.. Una curiositat local \u00e9s la llegenda popular que afirma que a l'esgl\u00e9sia es va trobar la calavera del guerrer Gegant Mandr\u00f3nius, que va fer front a la invasi\u00f3 romana a la zona. A m\u00e9s, a l'entrada del poble, darrere de l'esgl\u00e9sia, hi ha un jaciment de restes paleocristianes i l'antiga necr\u00f2poli medieval deth Haro.. Cal destacar que Gar\u00f2s va ser municipi independent fins a mitjan segle XIX, quan es va integrar a Arties. Actualment, forma part del municipi de Naut Aran i, com molts altres pobles de la zona, ha experimentat en les darreres d\u00e8cades un desenvolupament urban\u00edstic notable amb la construcci\u00f3 d'habitatges de segona resid\u00e8ncia que formen la urbanitzaci\u00f3 coneguda com Era Pleta de Gar\u00f2s.. La producci\u00f3 de mel a la Val d'Aran t\u00e9 una llarga tradici\u00f3 que s'ha vist revitalitzada en els darrers anys gr\u00e0cies a petits productors com Eth Brinhon, que aposten per m\u00e8todes tradicionals i sostenibles. Les caracter\u00edstiques geogr\u00e0fiques i clim\u00e0tiques d'aquesta zona permeten obtenir mels amb propietats \u00faniques, marcades per la rica diversitat de flora aut\u00f2ctona de muntanya.. L'apicultura aranesa juga un paper fonamental en la preservaci\u00f3 de la biodiversitat local, ja que les abelles s\u00f3n pol\u00b7linitzadores essencials per a nombroses esp\u00e8cies vegetals. Aquest doble benefici \u2014producci\u00f3 de mel d'alta qualitat i conservaci\u00f3 del medi natural\u2014 fa que iniciatives com la d'Eth Brinhon siguin especialment valorades tant pels experts del sector com pels consumidors.. La pr\u00e0ctica ap\u00edcola en zones de muntanya com la Val d'Aran suposa un repte addicional per les condicions clim\u00e0tiques extremes, per\u00f2 alhora ofereix l'oportunitat d'obtenir mels d'una qualitat excepcional gr\u00e0cies a la flora d'alta muntanya, lliure de contaminants i amb propietats \u00faniques.. El certamen, que enguany celebrava la seva cinquena edici\u00f3, s'ha consolidat com un dels esdeveniments m\u00e9s rellevants del sector ap\u00edcola catal\u00e0. Aquest concurs no nom\u00e9s reconeix la qualitat dels productes presentats, sin\u00f3 que tamb\u00e9 contribueix a visibilitzar la feina dels petits productors i a promoure el consum de mel de proximitat entre els consumidors.. Els premis obtinguts per Eth Brinhon representen un important reconeixement a la feina artesanal i al comprom\u00eds amb la qualitat, especialment significatiu tractant-se d'una petita productora d'un poble amb poc m\u00e9s d'un centenar d'habitants, que ha aconseguit destacar en un sector cada vegada m\u00e9s competitiu.. El jurat del certamen valora aspectes com les propietats organol\u00e8ptiques del producte, la seva puresa, l'origen floral i el proc\u00e9s d'elaboraci\u00f3, entre d'altres factors que determinen l'excel\u00b7l\u00e8ncia d'una mel.. Les mels de muntanya, com la premiada d'Eth Brinhon, es caracteritzen per provenir de flors que creixen en al\u00e7ada, en zones amb baixa contaminaci\u00f3 i rica biodiversitat. Aquestes condicions confereixen a aquestes mels propietats nutricionals particulars i un sabor distintiu que les fa especialment valorades.. Entre els seus beneficis destaquen les seves propietats antis\u00e8ptiques i antibacterianes, aix\u00ed com un alt contingut en antioxidants. A m\u00e9s, les mels de muntanya solen presentar un perfil de sabors complex i matisat, fruit de la varietat de flors silvestres que les abelles pol\u00b7linitzen en aquests entorns naturals privilegiats.. El reconeixement a la mel d'Eth Brinhon no nom\u00e9s suposa un \u00e8xit per a aquesta petita empresa aranesa, sin\u00f3 que tamb\u00e9 posa en valor el potencial dels productes artesans de les zones rurals catalanes i contribueix a dinamitzar l'economia local d'indrets com Gar\u00f2s, refor\u00e7ant aix\u00ed l'arrelament de la poblaci\u00f3 en territoris de muntanya que lluiten contra el despoblament.. M\u00e9s enll\u00e0 de la seva premiada mel, Gar\u00f2s ofereix als visitants una experi\u00e8ncia tur\u00edstica completa. L'id\u00edl\u00b7lic paisatge que l'envolta, amb la seva ubicaci\u00f3 estrat\u00e8gica a la Val d'Aran, fan d'aquest poble una destinaci\u00f3 \u00fanica i especial a qualsevol \u00e8poca de l'any.. La Pla\u00e7a Major est\u00e0 envoltada per carrers de pedra, i \u00e9s el lloc ideal per fer-hi un passeig i relaxar-se, mentre s'admira l'arquitectura de les cases i edificis tradicionals. Per als amants del senderisme, la zona ofereix nombroses rutes, com la circular a Artiga de Lin, sense complicacions, perfecta per a una excursi\u00f3 en fam\u00edlia.. A Gar\u00f2s hi ha diversos establiments on es pot tastar la singular gastronomia d'alta muntanya, t\u00edpica de la Val d'Aran. Entre els plats m\u00e9s emblem\u00e0tics destaquen l'olla aranesa, els caulets, aix\u00ed com els reconeguts pat\u00e9s, formatges i embotits de la zona.. La vida cultural de Gar\u00f2s, tot i ser un poble petit, \u00e9s sorprenentment activa. La Festa Major se celebra tots els 16 d'agost per Sant Roc i els 28 d'agost per Sant Juli\u00e0, oferint una oportunitat \u00fanica per con\u00e8ixer les tradicions locals.. Si la visita coincideix amb la revetlla de Sant Joan, es pot participar en la singular Festa d'eth Taro al proper municipi d'Arties, una celebraci\u00f3 ancestral relacionada amb els per\u00edodes de cultiu, que forma part de les denominades Falles del Pirineu, declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco.. El canvi clim\u00e0tic representa un desafiament significatiu per als productors de mel de muntanya. Les alteracions en els patrons de floraci\u00f3, els canvis en les temporades i els fen\u00f2mens meteorol\u00f2gics extrems afecten directament la producci\u00f3 ap\u00edcola. Productors com Eth Brinhon han hagut d'adaptar les seves pr\u00e0ctiques, inclosa la transhum\u00e0ncia hivernal, per garantir la superviv\u00e8ncia de les abelles i mantenir la qualitat del seu producte.. Paradoxalment, aquestes adaptacions tamb\u00e9 han contribu\u00eft a millorar la qualitat i diversitat de les seves mels, com ho demostra el doble reconeixement obtingut al certamen catal\u00e0. La capacitat d'adaptaci\u00f3 i innovaci\u00f3 d'aquests petits productors \u00e9s clau per al futur de l'apicultura de muntanya en un context de canvi clim\u00e0tic global.