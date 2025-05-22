Els premiats al 'masterchef' català: joves talents de la cuina de Cambrils i Manresa
Jenny Mieres i Martina Pérez s’alcen amb el guardó en la cinquena edició del certamen gastronòmic que ret homenatge al xef i historiador lleidatà Josep Lladonosa
Els V Premis Lladonosa han coronat dos promeses de la gastronomia catalana en una cerimònia celebrada a Barcelona. Jenny Mieres, estudiant de l’Escola d’Hostaleria de Cambrils, es va imposar en la categoria de Cuina, mentre que Martina Pérez, de l’Escola Joviat de Manresa, va ser reconeguda com a millor talent en la modalitat de Sala.
El prestigiós certamen, que ret homenatge al llegat del xef, formador i historiador lleidatà Josep Lladonosa, va proposar aquest any un desafiador viatge als orígens de la gastronomia sota el lema "Una cuina de fa 700 anys". Els participants van haver de demostrar el seu domini de les receptes tradicionals de la cuina medieval catalana, posant a prova tant els seus coneixements tècnics com la seua creativitat culinària.
Proves d’alt nivell culinari
En la categoria de cuina, els aspirants van enfrontar el repte d’elaborar dos plats de considerable dificultat: un mig-raust de pollastre amb llet d’ametlles i una recepta lliure que havia d’incorporar arròs bai com a ingredient principal. Entre els finalistes van destacar també Josep Rosell i Júlia Ibars, de l’Escola d’Hoteleria del Pallars (Sort), i Axel del Haro, del Lycée Comte de Foix (Andorra).
Per la seua part, els concursants de la modalitat de sala van demostrar les seues habilitats en diverses tècniques professionals: des del servei formal de taula fins el tiratge perfecte de cervesa, passant per l’elaboració de cafè exprés i còctels, a més d’un precís servei de cava que va posar a prova la seua destresa i coneixement del protocol.