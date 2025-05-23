ENTITATS
El Col·lectiu Cultural Cappont denuncia l’alcalde de Lleida a la comissió d’ètica de la Paeria
Considera que Larrosa ha fet unes acusacions que “són falses” i que “atempten contra l’entitat” arran d'unes pintades a la seu del PSC
El Col·lectiu Cultural Cappont ha denunciat l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, davant de la comissió d’ètica de la Paeria a l’afirmar que l’entitat havia fet pintades a la seu del PSC contra la decisió de deixar de pagar el lloguer del local que ocupa actualment el col·lectiu al carrer Riu Cinca. Segons van assenyalar aquest dijous portaveus de l’entitat a UA1 i van confirmar a SEGRE, les acusacions de l’alcalde “són falses” i “atempten contra l’entitat”.
Per la seua part, fonts municipals van assenyalar que la Paeria respecta les decisions i la llibertat d’expressió però van recordar que “penjar cartells en un edifici protegit, com és la seu del PSC, vulnera les ordenances municipals”. Sobre la recerca de solucions perquè el pròxim 28 de juny l’entitat no es quedi sense local, des de la Paeria van assenyalar que el govern municipal va donar suport el passat 25 d’abril a la moció aprovada al ple per garantir un espai digne per al Col·lectiu Cultural Cappont i que manté aquest compromís.
“El govern municipal lamenta que, mentre es treballa per buscar solucions, es produeixin aquest tipus d’actituds incíviques”, van assenyalar des del consistori. D’altra banda, s’espera l’informe del tècnic que ha revisat les condicions del local.