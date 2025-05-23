RELIGIÓ
El bisbe electe de Lleida, Daniel Palau: “Vinc aquí amb ganes d’aprendre”
Es va reunir aquest dijous amb Salvador Giménez, ara administrador apostòlic de la diòcesi. Assegura que el nomenament és un “repte” que reconeix la seua trajectòria
“Vinc aquí per aprendre, tinc moltes ganes de conèixer aquesta nova realitat”, va assegurar ahir el futur bisbe de Lleida, Daniel Palau Valero, durant la seua presentació a la capital del Segrià davant dels mitjans de comunicació. Palau va arribar a la ciutat després d’acomiadar-se dimecres de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat –on ha exercit com a sacerdot els últims 22 anys–, per reunir-se amb el que serà el seu predecessor, Salvador Giménez. Per la seua part, Giménez va passar a ser l’administrador apostòlic de la seu vacant de Lleida.
El bisbe electe va assenyalar que el seu fins ara desconeixement sobre el territori “no crec que sigui una cosa negativa, sinó un aspecte molt realista i sincer”, va afirmar. Així mateix, va agrair a Giménez l’acompanyament “com un mestre”, va dir, i es va definir “com un nen amb sabates noves”. Palau va rebre la petició de la Nunciatura d’acceptar el càrrec, encomanat pel papa Lleó XIV, “amb sorpresa i fins i tot amb una mica de por, perquè suposa tot un repte per a mi”, va admetre, i va afegir: “M’ho vaig prendre, d’alguna manera, com un reconeixement a la meua trajectòria.” Tanmateix, no va voler especificar quan va rebre la trucada. “Va ser fa un temps... Fins aquí puc dir. Em van contactar per telèfon mentre estava dinant”, va recordar.
Preguntat per la proposta de Junts al Parlament de Catalunya de prohibir símbols religiosos com el vel a les escoles, Palau va defensar que, “en general, tots els símbols religiosos han de poder portar-se i ser expressats amb normalitat, sempre que sigui des de la fe i la pau i amb el desig d’integrar-se en la societat”.
En relació amb la falta de vocacions sacerdotals, va afirmar no tenir “una vareta màgica”, però sí “l’entusiasme i la certesa que tots busquem el nostre lloc en aquest món. Trobarem respostes creatives perquè els joves puguin respondre amb generositat al que Déu ens demana”, va assenyalar.
Paral·lelament, respecte als litigis oberts per les obres d’art de Sixena, va reconèixer que, de moment, “no tinc criteri sobre el tema”. Per la seua banda, el bisbe sortint va aclarir que “és una qüestió que s’ha allargat molt en el temps i, per tant, és molt complicat d’entendre per a una persona que no ho ha viscut”, per afegir que “hem recorregut la sentència al Suprem i el nostre recurs ha estat admès”.
D’altra banda, fins al pròxim 19 de juliol, el dia de la seua evangelització i presa de possessió ofical com a bisbe de Lleida, Palau no podrà fer-se càrrec a la diòcesi. L’acte tindrà lloc a la Catedral de Lleida a les 11.00 hores.