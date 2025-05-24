CERTAMEN
Cervera viatjarà en el temps amb el seu Carnaval estiuenc
La festa se celebrarà els pròxims 11 i 12 de juliol. La temàtica d’aquesta onzena edició versarà sobre la màquina del temps
Cervera tornarà a celebrar aquest estiu el seu particular Carnaval de Secà els pròxims 11 i 12 de juliol. Segons van revelar ahir des de l’Associació del Carnaval de Secà, organitzadora de la festa, la temàtica d’aquesta onzena edició girarà entorn de la màquina del temps. Amb l’eslògan A time trip convidaran tothom a viatjar en el temps. La presidenta de l’entitat, Berta Rubió, va explicar que aquest any s’han proposat “un carnaval on tot sigui possible i les regles del temps i l’espai es desdibuixin”.
Per segon any, s’allargarà durant dos dies consolidant divendres com a part oficial de la festa amb un espectacle inaugural a la plaça Magdalena de Montclar per engegar la màquina del temps i l’actuació de DJ Beatz. Dissabte la jornada arrancarà amb la rua de la colla infantil dels Bombollers, les activitats de la Mainada de Secà a la plaça Major, el vermut musical i la correbarra. A la tarda se celebrarà la gran rua pel centre de Cervera que culminarà amb el tradicional concert de la Banda del Carnaval de Secà, que tornarà a comptar amb veus de cantants locals. A la nit es tancarà la festa amb Las Maris, el grup de versions WaiKiki, DJ Komando i PD Carnavalesca. Aquest any, com a novetat, hi haurà food trucks durant els dos dies i s’estrenarà la nova beguda oficial del Carnaval, el Quantum Shot, un xupito per saltar en el temps.
El Carnaval de Secà compta amb un pressupost de 30.000 euros gràcies a les subvencions de la Paeria de Cervera de 8.500 euros i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de 5.798 i el suport dels comerços locals. Es tracta d’una de les festes més multitudinàries de la Segarra. L’any passat va comptar amb 18 comparses i amb sis grups de batucada.
Com a prèvia del Carnaval, l’entitat organitza avui el Brunch Electrònik de Secà, una jornada de 12 hores de música electrònica amb set DJ a la plaça de les Corts Catalanes. Aquest any s’ha realitzat un concurs per escollir el disseny de la samarreta oficial del carnaval. Avui es podran votar durant la festa.