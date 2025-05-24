SEGRE

CERTAMEN

Cervera viatjarà en el temps amb el seu Carnaval estiuenc

La festa se celebrarà els pròxims 11 i 12 de juliol. La temàtica d’aquesta onzena edició versarà sobre la màquina del temps

Els membres del Carnaval de Secà ahir durant la presentació. - C.MARSIÑACH

Els membres del Carnaval de Secà ahir durant la presentació. - C.MARSIÑACH

Carmina Marsiñach
Publicat per
CARMINA MARSIÑACH
SEGARRA

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Cervera tornarà a celebrar aquest estiu el seu particular Carnaval de Secà els pròxims 11 i 12 de juliol. Segons van revelar ahir des de l’Associació del Carnaval de Secà, organitzadora de la festa, la temàtica d’aquesta onzena edició girarà entorn de la màquina del temps. Amb l’eslògan A time trip convidaran tothom a viatjar en el temps. La presidenta de l’entitat, Berta Rubió, va explicar que aquest any s’han proposat “un carnaval on tot sigui possible i les regles del temps i l’espai es desdibuixin”.

Per segon any, s’allargarà durant dos dies consolidant divendres com a part oficial de la festa amb un espectacle inaugural a la plaça Magdalena de Montclar per engegar la màquina del temps i l’actuació de DJ Beatz. Dissabte la jornada arrancarà amb la rua de la colla infantil dels Bombollers, les activitats de la Mainada de Secà a la plaça Major, el vermut musical i la correbarra. A la tarda se celebrarà la gran rua pel centre de Cervera que culminarà amb el tradicional concert de la Banda del Carnaval de Secà, que tornarà a comptar amb veus de cantants locals. A la nit es tancarà la festa amb Las Maris, el grup de versions WaiKiki, DJ Komando i PD Carnavalesca. Aquest any, com a novetat, hi haurà food trucks durant els dos dies i s’estrenarà la nova beguda oficial del Carnaval, el Quantum Shot, un xupito per saltar en el temps.

El Carnaval de Secà compta amb un pressupost de 30.000 euros gràcies a les subvencions de la Paeria de Cervera de 8.500 euros i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de 5.798 i el suport dels comerços locals. Es tracta d’una de les festes més multitudinàries de la Segarra. L’any passat va comptar amb 18 comparses i amb sis grups de batucada.

Com a prèvia del Carnaval, l’entitat organitza avui el Brunch Electrònik de Secà, una jornada de 12 hores de música electrònica amb set DJ a la plaça de les Corts Catalanes. Aquest any s’ha realitzat un concurs per escollir el disseny de la samarreta oficial del carnaval. Avui es podran votar durant la festa.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking