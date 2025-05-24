SANITAT
Un simulador de vellesa que permet experimentar en primera persona les malalties pròpies de l'edat
Infermeres geriàtriques testen un aparell que reprodueix les malalties de les persones grans. Perquè els sanitaris tinguin més sensibilitat i empatia
Una roba que permet experimentar en primera persona les malalties pròpies de la vellesa com la pèrdua de força i mobilitat, rigidesa articular i la reducció de la capacitat d’agafar, de camp visual i de sentit. Això és el que van testar ahir un grup d’infermeres geriàtriques durant un taller que es va fer al campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL), dins del congrés anual que aquest col·lectiu ha celebrat aquesta setmana a Lleida, i que va ser possible gràcies a la cessió de dos de les quatre d’aquestes vestimentes, anomenades Simuladors d’Edat GERT, dels quals disposa la universitat.
L’activitat va estar dirigida per les professores associades de la facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL Eva Barallat i Aida Bonet, que van assenyalar que el seu principal objectiu és sensibilitzar els sanitaris sobre les malalties que pateixen la majoria de les persones de la tercera edat i per generar empatia. “Aquesta roba et fa sentir com si fossis una persona de més de 70 anys sense patologies, només reprodueix les malalties pròpies de l’edat com la pèrdua de visió i oïda, dificultats de mobilitat i reducció de la força”, detalla Bonet.
La facultat disposa de quatre simuladors, dos a Lleida i dos més a Igualada, i des de fa un parell de cursos els utilitzen per a les classes. “Aquests simuladors també els tenen altres universitats, però el nostre principal valor és que els usem per a les nostres classes pràctiques perquè els alumnes visquin en primera persona les limitacions i patologies de l’edat, ja que passen d’un nivell d’autonomia total a un altre de parcial o de total dependència, passen de 0 a 100 en aquest sentit, i ha estat una dinàmica molt ben valorada i acollida per part de professionals de geriatria”, va dir Bonet.
El taller de simulació de la vellesa va ser una de les activitats que va celebrar el congrés de la Societat Espanyola d’Infermeria Geriàtrica i Gerontologia (SEEGG), que va començar dijous i va acabar ahir i va congregar més de 300 professionals a Lleida. Dijous van denunciar el gran dèficit de professionals del sector i la necessitat de fer més residències públiques.