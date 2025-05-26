Brussel·les acusa Shein de frau als consumidors per anunciar falsos descomptes
La Comissió Europea dona un mes a la popular plataforma de moda per corregir infraccions greus com falses rebaixes, informació enganyosa i manca de transparència, abans d’enfrontar-se a possibles sancions milionàries
La Comissió Europea ha emès aquest dilluns un seriós avís per a la popular botiga online de moda low cost Shein, acusant-la formalment d’enganyar els seus clients amb descomptes ficticis i altres pràctiques comercials irregulars. Després d’una investigació iniciada al febrer, Brussel·les ha atorgat a la companyia xinesa un termini d'un mes per comprometre’s a resoldre aquestes infraccions abans que les autoritats nacionals competents puguin imposar sancions econòmiques, que podrien calcular-se en funció del volum de negoci de l’empresa.
Aquesta contundent acció forma part d’una investigació coordinada entre la Comissió i la xarxa europea de protecció al consumidor (CPC), amb la participació directa de les autoritats de França, Irlanda i els Països Baixos. Per la seua part, Shein ha respost mitjançant un comunicat assegurant que està "col·laborant de manera constructiva" amb les autoritats europees per "demostrar" el seu "compromís amb el compliment de les lleis i normatives de la UE". L’empresa ha manifestat que continuarà implicada en el "procés per abordar qualsevol preocupació" i que busca garantir una experiència de compra "segura, fiable i satisfactòria".
No obstant, les acusacions de l’organisme europeu són múltiples i de gran calat, posant en qüestió les pràctiques comercials d’un dels gegants del comerç electrònic de moda ràpida que ha revolucionat el sector en els últims anys amb els seus preus extremadament baixos.
Les pràctiques irregulars detectades per la Comissió Europea
La investigació dels serveis comunitaris ha destapat un conjunt de pràctiques que Brussel·les considera contràries a la legislació europea de protecció al consumidor. Entre les més greus destaca l’aplicació de falsos descomptes, on la plataforma mostra rebaixes respecte a preus anteriors que no eren ser reals, creant així una falsa sensació d’oportunitat per al consumidor.
Un altre dels problemes detectats és la utilització de falsos terminis de compra dissenyats específicament per pressionar els clients i forçar decisions de compra precipitades. Aquesta tàctica, coneguda com a "scarcity marketing" o màrqueting d’escassetat, busca generar ansietat en el consumidor perquè completi la compra sense reflexionar adequadament.
Així mateix, la Comissió denuncia que Shein proporciona informacions "inexactes i enganyoses" sobre els drets legals dels compradors en matèria de devolucions i reemborsos, arribant fins i tot a ometre informació crucial. De fet, segons la investigació, la plataforma no gestiona les devolucions i reemborsos conforme a l’establert en la normativa europea de protecció al consumidor.
L’etiquetatge enganyós de productes és una altra de les infraccions assenyalades per Brussel·les, ja que la botiga atribueix a alguns articles característiques que no es corresponen amb la realitat. Especialment greu resulta, en el context actual de preocupació per la sostenibilitat, que la plataforma proporcioni informació "falsa o enganyosa" sobre els avantatges en matèria de durabilitat dels productes que comercialitza.
Shein és una empresa xinesa de comerç electrònic fundada el 2008 que s’ha convertit en un dels venedors mundials més importants de moda ultrabarata. El seu model de negoci es basa en la producció ràpida i massiva de peces a preus extremadament reduïts, la qual cosa li ha permès guanyar quota de mercat especialment entre consumidors joves.
La companyia ha estat objecte de nombroses controvèrsies no només per les seues pràctiques comercials, sinó també per qüestions relacionades amb la sostenibilitat, les condicions laborals a les seues fàbriques i la qualitat dels seus productes. El seu meteòric ascens ha generat preocupació entre les autoritats europees, que busquen garantir que aquest tipus de plataformes compleixin els estàndards de protecció al consumidor vigents a la UE.
Entre les exigències de la Comissió Europea figura també la correcció d’una altra greu deficiència: Shein oculta als seus clients la informació necessària per contactar amb l’empresa i plantejar dubtes o reclamacions, un requisit obligatori segons la legislació comunitària. Aquesta falta de transparència dificulta enormement l’exercici dels drets dels consumidors europeus.
A quines conseqüències es podria enfrontar Shein si no compleix?
Si la companyia no respon satisfactòriament en el termini establert d’un mes, les autoritats nacionals de protecció al consumidor podran acordar mesures "coercitives". Aquestes podrien incloure importants sancions econòmiques que, segons ha transcendit, es calcularien en funció del volum de negoci global de l’empresa, la qual cosa podria suposar multes milionàries.
A més, la xarxa de cooperació per a la protecció dels consumidors (CPC) ha sol·licitat Shein informació detallada sobre altres pràctiques per verificar la seua conformitat amb les obligacions comunitàries. Entre aquestes destaquen les mesures implementades per evitar que els productes a la seua plataforma es promocionin amb informació enganyosa.
El cas de Shein forma part d’una tendència més àmplia de més escrutini per part de les autoritats europees cap a les grans plataformes de comerç electrònic, especialment aquelles que operen des de fora de la UE però comercialitzen els seus productes al mercat únic europeu.
Com afecten aquestes pràctiques als consumidors espanyols?
Els consumidors espanyols, igual com la resta de ciutadans europeus, es veuen directament afectats per aquestes pràctiques comercials irregulars. La legislació espanyola, en línia amb l’europea, garanteix als consumidors el dret a rebre informació veraç sobre els productes que adquireixen, així com sobre els seus drets de devolució i reembors.
L’ús de falsos descomptes resulta especialment lesiu per als interessos dels consumidors, ja que els indueix a realitzar compres basades en una percepció errònia d’estar obtenint una ganga. Aquesta pràctica és particularment efectiva en plataformes com Shein, el públic objectiu del qual són principalment joves sensibles al preu.
A Espanya, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i altres associacions similars han alertat repetidament sobre els riscos de comprar en plataformes online que no ofereixen garanties clares sobre el compliment de la normativa europea de protecció al consumidor.