CERTÀMENS
Cotxes contra tractors: competició sorprenent a la Fira de la Camamilla i Tractors Antics de Linyola
La jornada inclou un mercat de productes de proximitat i plantes aromàtiques com a gran atractiu
La desena edició de la Fira de la Camamilla i dels Tractors Antics de Linyola va viure ahir el seu moment més vibrant amb l’exhibició de força Rurals contra Urbanites, una competició que no va enfrontar persones però sí vehicles: cotxes contra tractors. Com era d’esperar, no es va poder amb la maquinària agrícola i diversos cotxes van acabar destrossats. L’esdeveniment va reunir desenes de persones a l’Era del Planes al migdia i va incloure, per finalitzar, una rua de tractors per aquest municipi del Pla d’Urgell.
La jornada va oferir moltes més activitats. Des de primera hora, una setantena de tractors antics van desfilar fins a la plaça Planell, on es va portar a terme un esmorzar popular. En el mateix espai es van instal·lar parades dedicades a plantes aromàtiques, productes de proximitat i medicina natural. Entre aquestes n’hi havia una de local, el Parc de les Olors, que va presentar una variada selecció de productes derivats de les plantes aromàtiques.
Un dels productes més cridaners va ser el “caviar de camamilla”, una delicada selecció de flors utilitzada com a ingredient gastronòmic. “L’hem utilitzat en galetes de mantega, aportant un toc molt especial i diferenciador”, va explicar Àlex Masses, del Parc de les Olors. Malgrat que part de la seua plantació va patir danys per una intensa calamarsada que va dificultar la recol·lecció, la camamilla recollida ha estat d’una qualitat excepcional. “Portem més d’un mes recollint i encara segueix esplèndida, la qual cosa no vèiem des de fa molt de temps”, va remarcar.
La fira també va comptar amb exposicions de patchwork, elaborat per veïns de Linyola i de la resta de la comarca. El públic també va poder admirar els gegants joves, Ermelinda i Oleguer, que compleixen la majoria d’edat amb 18 anys. Els dos ja van destacar durant la Trobada Gegantera que va acollir el municipi dissabte, organitzada per la colla Gràtali. La celebració d’ahir formava part de les festes de maig de Linyola, el programa de les quals va incloure una trentena de propostes dirigides a tots els públics, com va remarcar l’alcalde, Xavier Alís. Entre les iniciatives més destacades hi havia l’emblemàtica cassolada, que aquest any va arribar a la 51 edició. Unes 700 persones van disfrutar de les tradicionals cassoles al pavelló municipal, després d’haver estat cuinades a la plaça Planell a la tarda. L’esdeveniment va comptar amb l’acompanyament rítmic de la batucada de l’Escola de Música.