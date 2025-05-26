L’OCU adverteix dels trucs dels supermercats per fer-nos gastar més
Els experts en consum revelen les estratègies que utilitzen les cadenes d’alimentació per incrementar les compres, des del disseny del recorregut fins a les falses promocions
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha emès una advertència sobre les tàctiques que fan servir els supermercats per augmentar la despesa dels consumidors als seus establiments. En un moment en què les famílies busquen mètodes per estalviar en la cistella de la compra, els experts assenyalen que algunes de les estratègies que semblen efectives per estalviar podrien estar jugant en contra nostre, provocant exactament l’efecte contrari al desitjat.
Segons detalla l’OCU, els supermercats han refinat les seues tècniques comercials no precisament per beneficiar al client, sinó per incrementar vendes. Aquestes estratègies s’han intensificat en els últims temps, creant una falsa sensació d’economia que distorsiona la percepció real del valor dels productes i aprofita la vulnerabilitat d’un públic preocupat per optimitzar cada euro en temps d’inflació.
Lluny de ser aliats en la batalla contra la pujada de preus, aquestes tàctiques comercials poden fer que caiguem fàcilment en trampes que acaben engreixant considerablement l’import final de la nostra compra, adverteixen des de l’organització.
Estratègies dissenyades per augmentar el nostre consum
Una de les tècniques més habituals, segons revela l’OCU, és el meticulós disseny del recorregut que realitzem durant la nostra visita a l’establiment. Els productes "ganxo", aquells que destaquen pels seus preus aparentment atractius, no es col·loquen a l’atzar: generalment se situen en punts estratègicament allunyats de l’accés principal. L’objectiu no és cap altre que obligar el client a travessar nombrosos passadissos plens d’altres articles, multiplicant així les probabilitats que realitzem compres per impuls.
A més, els articles de primera necessitat com el pa, la llet o els ous solen estar distribuïts en extrems oposats del local, forçant un trajecte que ens exposa a múltiples temptacions comercials. Aquesta disposició no és casual: està minuciosament calculada perquè acabem posant al nostre carro productes que ni tan sols havíem contemplat adquirir inicialment.
Les promocions enganyoses que ens fan comprar-ne més
Una altra estratègia àmpliament estesa des de fa anys és la coneguda com a promoció '2x1' o aquelles que anuncien "emporta-te'n 3 i paga'n 2". A primera vista, podria semblar que es tracta d’ofertes avantatjoses per al consumidor, però l’OCU posa de manifest en el seu estudi que, en determinats casos, els preus experimenten un increment just abans d’aplicar la promoció.
El resultat és que, en realitat, el descompte pot ser inexistent o significativament menor del que aparenta. La conseqüència més habitual és que acabem adquirint una quantitat més gran de producte que realment no necessitàvem, però gastant igual o fins i tot més diners del previst.
El perill de les compres per impuls
Encara que molts consumidors pensen que recórrer tot el supermercat pot brindar-los més oportunitats de trobar ofertes, la realitat és que aquesta pràctica incrementa notablement el risc de realitzar compres impulsives. La música ambiental, la col·locació estratègica de productes a l’altura dels ulls, els colors cridaners dels envasos i fins i tot les aromes específiques a determinades seccions estan acuradament dissenyats per activar les nostres emocions i desitjos de compra.
Tot l’entorn comercial està orientat per a que els clients se sentin còmodes i, com a conseqüència, acabin gastant més. Els supermercats inverteixen considerables recursos en estudis de comportament del consumidor per maximitzar l'efecte.
La llista de la compra: el mètode més eficaç per estalviar
Per això, segons subratlla l’OCU, el més eficaç continua sent una solució tan senzilla com tradicional: elaborar una llista de la compra detallada. Planificar els menús setmanals, revisar prèviament el que ja tenim disponible a casa i anotar únicament allò que realment necessitem continua sent l’eina més efectiva per mantenir el control sobre la nostra despesa.
Aquesta pràctica, aparentment simple, ens ajuda a evitar les temptacions i a centrar la nostra atenció exclusivament en aquells articles que havíem previst adquirir, reduint significativament les possibilitats de caure en les trampes comercials.