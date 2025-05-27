Els treballadors de professions perilloses podran jubilar-se abans sense perdre pensió
El Consell de Ministres aprova un sistema de coeficients reductors per a activitats penoses, físicament exigents o de risc que permetrà la jubilació anticipada
Els professionals que desenvolupen la seua activitat laboral en condicions d’especial perillositat, toxicitat o penositat podran accedir a una jubilació anticipada sense rebre penalitzacions en la pensió. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts al sistema que estableix coeficients reductors per avançar l’edat de jubilació en activitats que impliquen riscos significatius per a la salut o integritat física dels treballadors.
Segons ha detallat l’Executiu, els sectors dedicats a activitats especialment penoses o perilloses tindran la possibilitat de reduir la seua edat de jubilació fins els 52 anys sense que això suposi una retallada en la quantia de la pensió.
La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha qualificat aquesta mesura com "un pas endavant en justícia social" durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. "El sistema ha de ser prou flexible per protegir a aquests col·lectius", ha recalcat Saiz, que ha destacat que aquesta normativa representa "una fita" per al teixit productiu espanyol.
Criteris objectius per determinar les professions penoses
El reial decret aprovat defineix de manera més exhaustiva les circumstàncies objectives i la naturalesa de les activitats professionals que poden acollir-se a aquests coeficients reductors. Entre els factors que es tindran en compte destaquen:
La penositat podrà determinar-se en casos on hi hagi exposició a temperatures extremes, soroll, vibracions, ús permanent de força física o exposició a agents químics o biològics que generin un desgast significatiu.
La toxicitat es preveurà en feines exposades a agents físics, químics o biològics agressius o nocius per a la salut.
La perillositat s’establirà considerant la probabilitat més gran de tenir accidents laborals o malalties professionals, amb una incidència o freqüència superior en comparació amb altres ocupacions.
La insalubritat serà reconeguda en llocs de treball desenvolupats en ambients potencialment perjudicials per a la salut dels treballadors.
En aquestes professions, l’edat de jubilació podrà reduir-se atenent el desgast físic i mental acumulat al llarg d’anys de jornades prolongades, torns irregulars o elevats nivells de sinistralitat. Segons ha explicat la ministra Saiz: "Aprovem el procediment i hem determinat els criteris objectius que defineixen aquestes professions penoses o perilloses quan no es poden millorar les condicions de treball".
Procediment per al reconeixement dels coeficients reductors
El govern ha establert un procediment clar per reconèixer quines professions poden beneficiar-se d’aquests coeficients especials. La sol·licitud per iniciar el procés haurà de ser presentada conjuntament per organitzacions empresarials, sindicals, d’autònoms i, en determinats casos, per les mateixes administracions públiques.
Aquesta tramitació es realitzarà davant de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, que emetrà un informe de morbiditat i mortalitat, i obtindrà informes addicionals de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i de l’Institut de Seguretat i Salut en el Treball. En el cas d’empleats públics, també intervindrà el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública.
Tots aquests informes seran remesos a una comissió d’avaluació que comptarà amb la participació dels agents socials. Aquesta comissió emetrà l’informe definitiu sobre la concurrència de circumstàncies objectives que justifiquin l’aplicació de coeficients reductors.
Una vegada completat aquest procediment previ, es podran iniciar els tràmits perquè l’edat ordinària de jubilació exigida pugui ser rebaixada mitjançant l’aplicació de coeficients reductors en aquelles ocupacions o activitats professionals que resultin afectades.
Antecedents i context europeu
Aquesta normativa és fruit de l’acord que van firmar CCOO, UGT, CEOE i Cepyme amb el govern el juliol de 2024 i dona compliment a l’establert en la reforma de pensions aprovada el 2021. La ministra Saiz ha volgut aclarir que aquest procediment no afectarà les professions o col·lectius que ja compten amb una jubilació anticipada per penositat o perillositat, com els treballadors del mar o la mineria.
Per la seua part, la ministra portaveu, Pilar Alegría, ha assenyalat que aquest canvi normatiu atansa a Espanya a les polítiques ja implementades en altres països europeus com França, Àustria o Itàlia, que preveuen procediments similars per protegir els treballadors de professions d’alt risc o especialment exigents.
El decret haurà ara de seguir la seua tramitació parlamentària i ser aprovat pel Congrés dels Diputats per a la seua entrada en vigor definitiva.
Quins beneficis aporta aquesta mesura als treballadors?
La implantació d’aquests coeficients reductors suposarà una important millora per a milers de treballadors espanyols que desenvolupen la seua activitat en condicions especialment dures. El sistema permetrà que el temps cotitzat sigui més valuós, escurçant l’espera per jubilar-se sense penalitzacions econòmiques.
Per als treballadors afectats, això significa explicar amb una protecció addicional després d’anys d’exposició a condicions que poden deteriorar la seua salut o posar en risc la seua seguretat. La mesura reconeix el desgast accelerat que pateixen aquests professionals i els proporciona una compensació justa per l’esforç realitzat.
Encara que l’objectiu principal d’aquesta mesura és protegir els treballadors amb professions d’alt risc, també suposa un ajustament important en el sistema espanyol de pensions. El reconeixement de la penositat o perillositat de determinades professions implica una adaptació del sistema per fer-ho més just i equitatiu.
Els experts assenyalen que aquest tipus de mesures contribueixen a millorar la sostenibilitat del sistema a llarg termini, ja que reconeix les diferències objectives entre diferents activitats laborals i els seus efectes sobre la salut i longevitat dels treballadors.
Aquest nou marc normatiu representa un avenç significatiu en la protecció social dels treballadors espanyols i situa Espanya en línia amb les polítiques laborals més avançades de l’entorn europeu.