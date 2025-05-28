Aurelio Rojas, cardiòleg: "Aquesta és la millor hora per prendre cafè"
L’especialista en salut cardiovascular revela els beneficis del consum adequat de cafè i estableix pautes clares sobre quan i com ingerir-lo per maximitzar els seus efectes positius
El reconegut cardiòleg Aurelio Rojas ha revelat les pautes més saludables per al consum de cafè, destacant que el moment òptim per disfrutar d’aquesta beguda és abans de les 14:00 hores. Segons l’especialista, prendre cafè durant la primera meitat del dia evita alteracions en el cicle del son al mateix temps que permet aprofitar-ne els nombrosos beneficis per a la salut cardiovascular, cognitiva i metabòlica, sempre que es consumeixi de manera adequada i respectant certs límits.
"El cafè, quan es pren correctament, pot formar part d’una dieta equilibrada i saludable", afirma Rojas, qui subratlla la importància de consumir-lo preferiblement sol o amb una petita quantitat de llet, ja sigui sencera o d’origen vegetal sense sucres afegits. L’expert desaconsella afegir-hi sucre o edulcorants artificials i opta per mètodes de preparació com el filtrat o espresso davant tècniques com el bullit o el cafè turc, que poden contenir més substàncies potencialment perjudicials.
Entre les recomanacions més rellevants, el cardiòleg estableix un límit de 3-4 tasses diàries, la qual cosa equival aproximadament a 400 mg de cafeïna per a adults sans. Així mateix, adverteix sobre la necessitat d’evitar-ne el consum en persones amb hipertensió no controlada o arrítmies actives, condicions en les quals la cafeïna podria resultar contraproduent.
Els beneficis cardiovasculars del cafè segons l’evidència científica
Nombrosos estudis científics recolzen els beneficis del consum moderat de cafè per a la salut cardiovascular. Investigacions recents han demostrat una associació entre el consum habitual i controlat de cafè i un menor risc de desenvolupar malalties cardiovasculars. Aquest efecte protector s’atribueix a diversos compostos presents al cafè, principalment polifenols i antioxidants, que actuen reduint la inflamació sistèmica i millorant la funció endotelial.
A més del seu impacte positiu en el sistema cardiovascular, el consum moderat de cafè s’ha relacionat amb un menor risc de diabetis tipus 2. Els compostos bioactius del cafè semblen millorar la sensibilitat a la insulina i reduir la resistència a aquesta hormona, factors clau en la prevenció d’aquesta malaltia metabòlica que afecta milions de persones a Espanya.
L’efecte protector a nivell hepàtic constitueix un altre dels beneficis destacables del cafè. Diverses investigacions han mostrat que el seu consum regular s’associa amb un menor risc de desenvolupar malalties hepàtiques cròniques, inclosa l’esteatosi hepàtica no alcohòlica, una condició cada vegada més prevalent en la nostra societat a causa dels hàbits alimentaris i el sedentarisme.
L’impacte del cafè en el rendiment físic i cognitiu
En l’àmbit del rendiment, tant físic com mental, el cafè ha demostrat efectes positius significatius. La cafeïna, el seu component més conegut, actua com a estimulant del sistema nerviós central, millorant l’atenció, la concentració i la capacitat de reacció. Aquests efectes resulten especialment beneficiosos en situacions que requereixen un alt nivell d’alerta mental o durant la realització de tasques cognitives complexes.
Quant al rendiment físic, diversos estudis han confirmat que el consum de cafè previ a l’exercici pot millorar la resistència i reduir la percepció de fatiga. Això es deu principalment que la cafeïna afavoreix la mobilització d’àcids grassos com a font d’energia, preservant les reserves de glucogen muscular i retardant així l’aparició del cansament durant l’activitat física intensa.
No obstant, aquests beneficis només s’obtenen quan el cafè es consumeix de forma adequada. El Dr. Roges insisteix en la importància d’evitar pràctiques poc saludables com afegir sucre, xarops o nata, que converteixen una beguda, potencialment beneficiosa en una sobrecàrrega calòrica i glucèmica contraproduent per a la salut metabòlica.
Per què és important evitar el cafè en dejú?
Encara que el cafè a primera hora del matí és una tradició arrelada, el cardiòleg Aurelio Rojas adverteix sobre els riscos de consumir-lo en dejú, especialment per a persones amb problemes d’ansietat o trastorns gàstrics. La cafeïna estimula la secreció d’àcid gàstric i pot exacerbar símptomes com l’acidesa o el reflux en individus predisposats. A més, en persones amb tendència a l’ansietat, l’efecte estimulant de la cafeïna pot intensificar la sensació de nerviosisme si es consumeix amb l’estómac buit.
Per als qui no poden renunciar al cafè del matí, una alternativa més saludable consisteix a acompanyar-lo d’algun aliment, preferiblement ric en proteïnes o greixos saludables, que esmorteeixi l’impacte de la cafeïna en el sistema digestiu i en moduli l'absorció, per reduir possibles efectes secundaris.
Què passa quan prenem cafè a la tarda?
La recomanació del Dr. Rojas de consumir cafè abans de les 14:00 hores té una base científica sòlida. La cafeïna té una vida mitjana en l’organisme d’aproximadament 5-6 hores, la qual cosa significa que després d’aquest temps, encara roman al cos aproximadament la meitat de la quantitat ingerida. Per tant, un cafè consumit a les 16:00 hores pot continuar exercint efectes estimulants a les 22:00 i per tant interferir potencialment amb la conciliació del son.
Els trastorns del son constitueixen un problema de salut pública creixent a Espanya, amb aproximadament un 30% de la població adulta que reporta dificultats per dormir. El consum tardà de cafè pot contribuir a aquest problema, no només dificultant la conciliació del son sinó també reduint la seua qualitat i durada, la qual cosa a llarg termini pot traduir-se en fatiga crònica i alteracions metabòliques.
Per als qui necessiten un estímul a la tarda, hi ha alternatives com el cafè descafeïnat, que conserva gran part del sabor i aroma característiques però conté quantitats mínimes de cafeïna, o infusions com el te verd, que aporta cafeïna en quantitats moderades juntament amb altres compostos bioactius beneficiosos.