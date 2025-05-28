Japonesos, sobre el pa amb tomàquet català: “És la manera més luxosa de menjar tomàquet del món”
La Setmana Catalana de l’Exposició Universal d’Osaka arrenca amb les activitats gastronòmiques i artístiques plenes de gent
Els tallers de pa amb tomàquet i les classes magistrals de vins s’han omplert de visitants japonesos en les primeres hores de la Setmana Catalana a l’Exposició Universal d’Osaka. “És la manera més luxosa de menjar tomàquet del món”, resumia una de les participants. La programació d’activitats ha arrencat amb els tallers gastronòmics i artístics plens. Molts desconeixen Catalunya més enllà de l’arquitectura i del futbol i han sortit amb ganes de visitar territori català. Tot i això, alguns dels assistents del país nipó havien sentit a parlar de les crítiques al turisme. “Hem sentit que no es dona la benvinguda als estrangers perquè hi ha massa turisme, per exemple tirant-los aigua”, deia una parella d’Osaka després del concert d’Alidé Sans.
Els visitants que sortien de l’espai interior del pavelló espanyol han tingut l’oportunitat de participar en alguns dels tallers gastronòmics i artístics, que anunciaven els treballadors de la instal·lació, vestits amb una samarreta amb el logo de la Setmana Catalana, on es veuen les quatre barres de la senyera en un efecte de projecció i amb colors allunyats dels habituals. Altres s’han adonat que hi havia demostracions i tallers llegint els tríptics enganxats a les parets i s’han dirigit a l’espai gastronòmic, on hi ha el restaurant que serveix menjar espanyol -i aquesta setmana català- cada dia. Cada país o regió ofereix menjar tradicional i una botiga de productes típics als seus pavellons.
El cuiner Josep Barahona, resident al Japó des de fa 25 anys, ha explicat pas per pas com menjar un bon pa amb tomàquet, detallant els ingredients, l’ordre dels passos, com es combina i fent una demostració pràctica a través d’una web-cam que es projectava davant dels assistents.
“És la manera més luxuriosa de menjar un tomàquet del món, m’he sorprès molt de com era de bo”, ha dit la Tomoko, que visitarà l’Expo durant dos dies. “Mai havia menjat tomàquet d’una manera tan bona. Estic molt impressionada”, ha coincidit la Miyako. Cap de les dues coneixia l’existència de Catalunya ara bé sí que coneixen el futbol, la Sagrada Família, les taronges valencianes, el vi espanyol i l’oli d’oliva.
El gest de fregar el tomàquet amb el pa ha sigut el que ha generat més curiositat en els visitants, molts dels quals se l’han menjat després de fer-lo servir. El tríptic del taller anunciava la recepta com un "senyal d'identitat catalana" basada en la unió del pa i de l'oli, "elements fonamentals de la cuina mediterrània heretats del llegat grec", als quals se'ls va afegir el tomàquet el segle XVIII. “M’ha sorprès molt que s’hagi de fregar el tomàquet al pa”, ha dit el Daiki, un dels assistents al taller, que assegura que ja coneixia Catalunya però amb l’experiència ha descobert que “no fan gaires migdiades” pels comentaris que ha fet el xef.
“Ha estat molt bé, he après que hem de fer servir tomàquet madur i ara no puc esperar a fer-ho a casa”, ha dit la Tateno. Alguns dels participants com ella han tingut una sorpresa quan s’han assegut a les taules perquè pensaven que anaven a dinar i s’han trobat amb un taller amb tast inclòs. “Hem fet la cua per anar al restaurant, però a la taula en lloc d’haver-hi el menú ens hem trobat amb això”, ha dit, gratament sorpresa, la Deguchi, que s’ha trobat amb la mateixa situació.
Tot i no saber que hi havia la Setmana Catalana, no era aliena a la realitat catalana, ja que ha visitat Barcelona dues vegades, amb trajecte inclòs fins a la Vall de Núria. “Ja havia menjat pa amb tomàquet, però és el primer cop que el faig jo. M’encantaria fer-ho a casa quan s’apropi la temporada de tomàquets”, ha assegurat aquesta resident a Kobe. L’Exposició Universal d’Osaka, que reuneix 158 països i regions, és un reclam per japonesos de tot l’arxipèlag i hi ha persones de tots els racons del territori, molts dels quals fan més d’una visita al recinte.
El sommelier Òscar Salmeron, fundador de Romea Wines, ha liderat el tast de vi català, amb tres vins -Gramona Imperial 2018, Tayaimgut Sauvignon Blanc 2018 i Octonia 2014- que han agradat al públic japonès .”Els tres eren molt bons, però era el primer cop que tastava un vi com l’últim, m’ha impressionat molt”, ha remarcat la Deguchi.
A més de les activitats gastronòmiques, els tallers artístics inspirats en Miró i els concerts també han estat plens. Entre els assistents al concert de la cantant aranesa Alidé Sans hi havia una parella d’Osaka que esperaven trobar-se amb un altre estil de música, tot i que han marxat amb bones sensacions. Tots dos asseguren que tenen moltes ganes de visitar Barcelona per veure “el futbol i l’església de Gaudí” però es mostren reticents per les conseqüències del turisme massiu. “Hem sentit que les persones no donen la benvinguda als estrangers perquè hi ha massa turisme, per exemple tirant-los aigua”, afirma.
Els habitants del Japó s’han entregat a l’Expo, que ja ha assolit els 5 milions de visitants en poc més d’un mes i va camí de superar els 28 milions quan acabi, a l’octubre. “Amb aquesta exposició pots experimentar el món sencer, per això als japonesos els encanta venir, per veure el món i el futur”, ha assenyalat Sachiko Yoshimura, directora de Relacions Públiques i Promoció de l'Expo Osaka 2025.