L’espera per accedir a la dependència supera els 6 mesos a Lleida i assoleix els 8 al Pirineu
Els retards es deuen a l’augment de sol·licituds per envelliment i a la sobrecàrrega d’expedients, mentre el 28% de les peticions es resolen sense grau de dependència reconegut
Els serveis de dependència a les comarques lleidatanes presenten diferències significatives en els seus temps d’espera, segons revelen les dades oficials del Departament de Drets Socials. La variació oscil·la entre els 3 mesos a Aran i els 8 mesos a la zona del Pirineu, mentre que a les comarques del pla els ciutadans han d’esperar més de 6 mesos per completar tot el procés assistencial.
Pla per desencallar la dependència
Laura García
El procediment complet inclou dos fases diferenciades: la valoració inicial i la posterior elaboració del pla individualitzat d’ajuts (PIA). En concret, les dades mostren que a Lleida ciutat i comarca l’espera per a les valoracions assoleix els 125 dies, xifra que s’eleva fins els 174 dies al Pirineu, mentre que en Aran es redueix notablement fins els 25 dies. A aquests terminis cal afegir uns altres 66 dies addicionals per a la resolució d’expedients PIA, tràmit que es realitza una vegada reconegut el grau de dependència del sol·licitant.
La Generalitat va assenyalar ahir que aquest sistema s’enfronta a reptes creixents a causa del progressiu envelliment demogràfic. Segons fonts del Govern, les sol·licituds tant de valoració de dependència com de discapacitat augmenten constantment, la qual cosa dificulta la gestió eficient dels expedients. Un dels principals obstacles identificats és el flux continu de noves sol·licituds, que impedeix reduir significativament les llistes d’espera.
Sol·licituds sense reconeixement
Una altra dada rellevant aportada per l’administració autonòmica és que aproximadament un 28% de les sol·licituds de dependència finalitzen sense que es reconegui cap grau al sol·licitant. Aquesta xifra reflexa que més d’una quarta part dels expedients tramitats no compleixen amb els requisits establerts per accedir a les prestacions del sistema d’atenció a la dependència, el que també influeix en la gestió global del servei.