PRESTACIONS
Pla per desencallar la dependència
El Govern aprova incorporar 33 nous professionals per simplificar els processos. Més de 4.300 lleidatans estan en llista d’espera, dels quals 1.219 ja la tenen reconeguda però no cobren
El Govern va aprovar ahir crear un nou programa temporal per millorar la gestió de la dependència i la discapacitat. L’objectiu és reforçar els equips professionals i implementar les mesures que Drets Socials va anunciar el desembre passat per simplificar i digitalitzar aquests processos. D’aquesta manera, va anunciar que s’incorporaran trenta-tres nous professionals per agilitzar els terminis i reduir la llista d’espera, que a les comarques lleidatanes van, en el cas de la dependència, des dels 3 mesos fins als 8 (vegeu el desglossament).
Segons les dades publicades pel departament de Drets Socials i Inclusió, el mes d’abril hi havia un total de 4.333 lleidatans que esperaven el sistema de Dependència. D’aquests, 1.219 ja tenien la valoració de grau i esperaven el PIA, el programa individual d’atenció que estableix els serveis i/o la prestació econòmica que correspon a cada beneficiari. En aquests casos, el temps mitjà de resolució a Lleida és de 66 dies, la més baixa de Catalunya, que té una espera mitjana de 110 dies. Només a l’abril, els Serveis Socials van resoldre un total de 662 expedients a les comarques lleidatanes.
A aquests s’han d’afegir els lleidatans que esperen ser avaluats per saber si poden accedir al sistema de dependència. A finals d’abril, hi havia un total de 3.114 valoracions pendents per part dels serveis de valoració de la dependència (Sevad). Als de Lleida tenien pendents 2.594 valoracions, als de l’Alt Pirineu, 513, i a Aran, 7. No hi ha xifres actualitzades de beneficiaris de dependència a les comarques lleidatanes des del primer trimestre del 2024. En el conjunt de Catalunya, més de la meitat dels beneficiaris superen els 80 anys.
Per revertir la llista d’espera, el Govern va assenyalar ahir que, a més d’incorporar més professionals per agilitzar els tràmits, s’introduirà un nou simulador de valoració i s’automatitzarà el càlcul de la capacitat econòmica. També s’establirà un sistema de triatge previ en les valoracions de la discapacitat, que permetrà classificar les sol·licituds prèviament i agilitzar-les. Això, segons el pla, evitarà visites presencials innecessàries i ampliarà el nombre de professionals que poden fer-les.
Espera de tres a vuit mesos per a la valoració i accedir a l’ajuda
Les dades públiques de Drets Socials mostren que l’espera en dependència a les comarques lleidatanes va dels 3 mesos a Aran als 8 al Pirineu, amb més de 6 al pla. Això inclou l’espera per accedir a les valoracions i, una vegada passada, poder comptar amb un pla individualitzat d’ajuts. Concretament, en el cas de les valoracions, els serveis de Lleida tenen una espera de 125 dies, els del Pirineu, de 174 dies, i a Aran, de 25 dies. A aquests s’han d’afegir els 66 dies d’espera per a la resolució d’expedients PIA, quan ja es té reconegut el grau de dependència. El Govern va destacar ahir que les sol·licituds de valoració de dependència i de discapacitat van en augment a causa de l’envelliment de la població i que un dels principals problemes en la gestió és l’entrada constant de nous expedients. Així mateix, va indicar que un 28 per cent de les sol·licituds de dependència acaben sense grau reconegut.