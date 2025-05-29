ÒBIT
Mor Florència Ventura, la dona de Josep Benet
Ahir a la matinada va morir als 103 anys Florència Ventura, l’esposa de l’historiador, polític i advocat de Cervera Josep Benet Morell. Ventura és una figura inseparable de la vida de Benet. Es van conèixer quan Benet va acabar el servei militar, es van casar l’any 1948 i des d’aleshores van ser inseparables. Després de la mort de l’historiador va continuar molt present en els actes que es van celebrar per recordar-lo, a la capital de la Segarra va ser el març del 2022 en la inauguració de l’exposició al Museu Comarcal de Cervera dedicada a la trajectòria de Benet. La imatge que acompanya aquest text és de l’exposició a la qual va acudir acompanyada de l’historiador de Sedó Jordi Oliva, persona amb una relació personal amb Benet i Ventura. El tanatori de les Corts de Barcelona acollirà demà tant el vetllatori, a partir de les 10.00 hores, com el funeral, a les 15.45 hores del mateix dia.
El passat 9 de maig va morir una de les últimes parents de Benet a la capital de la Segarra, Concepció Mora, viuda de Jaume Morell.