JUSTÍCIA
Reinserció conreant maduixes
Joves del centre educatiu El Segre contribueixen a la recuperació d’una varietat autòctona de l’Horta de Lleida. Entreguen 400 plantes, de les quals 70 van a les escoles bressol municipals
Menors i joves interns al centre de justícia juvenil El Segre del departament de Justícia contribueixen a la recuperació de la varietat autòctona de la maduixa de l’Horta. Es tracta d’un projecte en col·laboració amb la Paeria i la UdL en el qual els alumnes del Programa de Formació i Inserció (PFI) aprenen l’ofici de jardineria com una sortida professional, a més dels valors de solidaritat, sostenibilitat i cura del medi ambient. No és la primera vegada que participen en la recuperació de la maduixa de l’Horta però sí el millor any, amb una bona producció. Així ho va assegurar la professora i educadora del centre, Eva Muelas, que va explicar que aquest any s’han aconseguit 400 plantes. Aquestes es repartiran entre les set escoles bressol municipals de Lleida, els col·legis adscrits al projecte Escoles Sostenibles i la Xarxa de Balcons Verds.
“Els que poden sortir del centre han anat a conèixer la productora de l’Horta que ens proporciona les plantes i les hem cuidat fins a poder entregar-les. La intenció és repetir l’any que ve”, va destacar. Per la seua part, Ana Miranda, directora dels serveis territorials de Justícia a Lleida, va destacar que “és una forma que puguin aprendre un ofici i tenir una oportunitat en el futur”. Va recordar que el 7% dels menors amb mesures judicials estan en un centre d’internament i el 70% dels que delinqueixen no reincideix. “No ens quedarem aquí i continuem treballant per aconseguir el 100%”, va recalcar. Mentrestant, la primera tinenta d’alcalde de la Paeria, Begoña Iglesias, va remarcar que un dels objectius és posar en relleu el cultiu tradicional de la maduixa de l’Horta, que va qualificar d’“especial” i “única”, i va explicar que s’entregaran 70 plantes a les escoles bressol municipals, unes altres 200 a la Xarxa de Balcons Verds i la resta, als col·legis del programa Escoles Sostenibles.