Sanitat prohibirà fumar a terrasses, vehicles de la feina, sales de festa exteriors i campus universitaris
Altres àmbits serien les marquesines d'autobús i els patis d'instituts, segons l'esborrany de la nova llei antitabac
El Ministeri de Sanitat ha revelat els detalls de l'esperada reforma de la llei antitabac, que ampliarà significativament els espais públics on estarà prohibit fumar. Segons ha anunciat la ministra Mónica García, l'esborrany en què treballa el seu departament vetarà el consum de tabac a patis de centres educatius, vehicles d'ús laboral, sales de festa exteriors, campus universitaris, instal·lacions esportives i piscines d'ús col·lectiu, a més de les ja anunciades terrasses i marquesines d'autobús.
La nova normativa encara ha de completar un llarg recorregut administratiu abans d'entrar en vigor. Primer haurà de passar pel Consell de Ministres i posteriorment pel Congrés dels Diputats, on el PSOE necessitarà buscar aliances parlamentàries per garantir-ne l'aprovació. Un dels aspectes més destacats de la reforma és l'equiparació normativa de les cigarretes electròniques i dispositius de tabac escalfat amb el tabac convencional, sotmetent-los a les mateixes restriccions d'ús en espais públics.
Cal destacar que el decret que desenvolupa la regulació dels nous dispositius de tabac ja ha estat enviat a les institucions europees per a la seva avaluació i per recollir possibles al·legacions. La ministra García ha expressat la seva confiança que l'esborrany pugui tirar endavant aviat, i ha subratllat que aquestes mesures s'emmarquen en una estratègia coordinada amb altres estats membres de la Unió Europea a través del Consell de Ministres de Salut, seguint les recomanacions d'organismes internacionals.
Objectiu de salut pública
Amb aquesta reforma, el govern espanyol pretén avançar en la lluita contra el tabaquisme, considerat un dels principals factors de risc per a la salut pública. L'ampliació dels espais lliures de fum respon a l'evidència científica sobre els perills del fum de segona mà, fins i tot en espais exteriors on la concentració de persones pot suposar un risc per als no fumadors.