Bell-lloc d’Urgell es converteix en capital gastronòmica amb una fira dedicada al producte local i l’alimentació saludable
Xefs de renom com Ada Parellada i Teresa Carles encapçalen una jornada plena de showcookings, degustacions i activitats per a totes les edats
Bell-lloc d’Urgell se’n converteix aquest diumenge 1 de juny en epicentre gastronòmic de la província de Lleida amb la celebració de la seua fira centrada en el producte de proximitat i la cuina saludable. L’esdeveniment, que ocuparà tant l’interior de La Cultural com el parc adjacent, reunirà reconeguts xefs com Ada Parellada, Teresa Carles, Núria Arnau i Osama Mhaero, que realitzaran demostracions culinàries en directe al llarg de tota la jornada.
La programació arrancarà a les 9:00 hores amb una caminada saludable al Mirador dels Tossalets, seguint l’itinerari 5 de la Xarxa d’Itineraris Saludables i Culturals de Bell-lloc, amb la col·laboració del Club Alpí Bell-lloc. Després d’aquesta activitat matutina, a les 10:30 hores es procedirà a l’obertura oficial de la fira, moment en què els visitants podran disfrutar d’un esmorzar saludable popular amb productes de Plus Fresc, Agua Veri i Horts Calvís.
Showcookings amb grans figures de la gastronomia catalana
El plat fort de l’esdeveniment seran les demostracions culinàries que començaran a les 10:45 hores amb Núria Arnau, coneguda pel seu projecte Bendito Tupper, que elaborarà gyozas de sobrassada de Cal Bosch (Belianes), formatge de Formatges Camps (El Palau d’Anglesola) i mel de Les Apicultores, a més de croquetes de pollastre al curri. Aquesta activitat compta amb la col·laboració de Gustum – Associació Leader Ponent i Bioponent.
A les 12:00 hores, serà el torn de la reconeguda xef Ada Parellada, que prepararà un suquet de verat utilitzant peix de la Peixateria Lluïsa Orrit de Bell-lloc d’Urgell. Parellada, referent de la cuina catalana i propietària del restaurant Semproniana a Barcelona, mostrarà com elaborar aquest plat tradicional amb un toc contemporani.
La jornada continuarà amb una taula rodona a les 13:00 hores sota el títol "Alimentació saludable: realitat o fenomen mediàtic?" on participaran Ada Parellada i Núria Arnau, moderades per Jesús Querol. Aquest debat abordarà la creixent rellevància de l’alimentació saludable en la nostra societat i analitzarà si es tracta d’una tendència amb base científica o simplement d’una moda passatgera.
Gastronomia local i música en viu
A les 14:00 hores, els assistents podran degustar la tradicional "cassola de tros", un plat emblemàtic de la gastronomia lleidatana. El menú, que té un preu de 10€, inclou el plat principal, pa i postres. Les begudes (vi, cervesa Daura, aigua i cafè) es podran adquirir directament a la barra i a les parades d’expositors. El dinar estarà amenitzat per la música en directe del grup Escorça, que actuarà fins les 15:30 hores.
A la tarda, a les 15:45 hores, la prestigiosa xef Teresa Carles, fundadora del Grupo Teresa Carles Flax & Kale i pionera de la cuina vegetariana d’alta qualitat a Catalunya, realitzarà una demostració sobre com elaborar gelats saludables, una alternativa refrescant perfecta per als mesos d’estiu.
A les 17:00 hores serà el torn d’Osama Mhaero, xef del restaurant Kamut, que prepararà un gaspatxo de síndria i bacallà a la lleidatana, fusionant tradició i innovació en plats refrescants i nutritius.
Un recorregut per la hidromel, la beguda de l’antiguitat
La jornada culminarà les 18:00 hores amb una activitat dedicada als secrets de la hidromel, una de les begudes fermentades més antigues del món. Els assistents descobriran com s’elabora aquesta beguda ancestral i podran degustar tant la hidromel original com dos de les seues variants: la "picamel" i la "sidramel". Aquesta activitat compta amb la col·laboració de Les Apicultores i es durà a terme en l’espai de demostracions del parc.
Durant tota la jornada, una quinzena d’expositors distribuïts entre l’interior de La Cultural i el parc permetran als visitants provar i adquirir productes locals d’alta qualitat. El recinte comptarà amb espais habilitats amb taules i cadires tant a l’interior com a l’exterior, facilitant la degustació dels diferents productes.
Activitats per a tots els públics
A més de les propostes gastronòmiques, la fira inclou un racó de contacontes que estarà obert de 11:00 a 13:00 hores, així com un espai comunitari per a les entitats del municipi a l’antic bar de La Cultural. A l’exterior, a més de l’àrea de degustació, els visitants trobaran expositors de begudes, on podran adquirir copes de la Fira per 3€.
Aquest esdeveniment representa una aposta decidida de Bell-lloc d’Urgell per posar de relleu tant la gastronomia local com l’alimentació saludable basada en productes de proximitat i temporada. La fira ha comptat amb la participació activa de tots els agents socials i comercials del municipi, demostrant el compromís de la localitat amb la promoció d’hàbits alimentaris saludables i sostenibles.