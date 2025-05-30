ART
Faran un mural d’homenatge per un veí de Lleida que va morir en un accident: "volem reflectir les emocions que ens ha generat la seua pèrdua"
S’ubicarà a l’avinguda Marimunt, al barri de Balàfia
L’artista Oriol Arumí iniciarà dilluns els treballs per fer un mural a Balàfia amb què es retrà homenatge a Jorge Delgado Ruiz, un veí del barri de 21 anys que va morir el 14 de juny de l’any passat en un accident laboral. El mural, que s’ubicarà a l’avinguda Marimunt, 66 representarà una imatge del jove triada per la seua família i amics. “Volem reflectir les emocions que ens ha generat la seua pèrdua amb un fons de colors que interpreten el dolor, el caos, la lluita interna i l’esperança”, va explicar la seua mare, Yolanda Ruiz.
“Era molt estimat al barri i ens agradaria que poguessin recordar-lo així”, va afirmar. També va explicar que la inauguració està prevista per al 14 de juny vinent, quan farà un any de la mort del jove. Segons Ruiz, el mural vol generar “consciència sobre la importància de l’art com una forma d’expressió i de reflexió”, a més de representar “l’energia i els somnis de joventut que desafortunadament s’han vist truncats amb la pèrdua”.
El mural es basarà en una imatge del Jorge amb el seu gos Tayson. “Li agradava molt l’art mural”, va destacar la seua mare. Així mateix, és un acte d’homenatge que vol transmetre “un missatge de companyonia, respecte, lleialtat i amor incondicional”, a més d’expressar el dol i oferir un espai a familiars i amics “per poder compartir els sentiments”.