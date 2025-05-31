COMUNICACIÓ
Els Pica d’Estats reconeixen Ponent
El Patronat de Turisme entrega els vuit guardons de la 35a edició del certamen. Entre aquests, un reportatge sobre Vallverdú de Lleida TV, i una sèrie de Ràdio Lleida
Els Premis Pica d’Estats, impulsats pel Patronat de Turisme de la diputació de Lleida, van entregar ahir els seus guardons als vuit reportatges i programes seleccionats d’entre 120 treballs presentats en aquesta 35a edició, els noms dels quals ja es van donar a conèixer al febrer. El certamen reconeix el treball dels professionals de mitjans de comunicació, fotografia i internet que donen rellevància al patrimoni turístic de la demarcació.
Entre els guanyadors d’aquest any, destaca el documental Josep Vallverdú, un horitzó de 100 anys, una autobiografia de l’escriptor i il·lustrador lleidatà, estrenat a Lleida Televisió l’octubre del 2023, que va ser reconegut en la categoria millor treball publicat en mitjans locals. El film està dirigit per Carles Gené i Eugeni Casanova i produït per Mainera. Paral·lelament, el premi al millor treball de ràdio va ser per a la sèrie de quatre reportatges Julionejant per Lleida, sobre festes emblemàtiques del territori, elaborats per Mercè March i emesos a Ràdio Lleida-SER Catalunya. Així mateix, l’actriu i humorista Sílvia Abril va recollir el premi al millor treball audiovisual per Cassola de tros a Linyola, un dels capítols del format La recepta perduda de La 2, que ella mateixa condueix. El president de la Diputació, Joan Talarn, va assenyalar durant la cerimònia la “projecció internacional” dels Premis, ja que aquest any van rebre treballs de països com Àustria, Bèlgica i Itàlia, a més de França o els Països Baixos. D’altra banda, Talarn i el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, van anunciar l’entrada del Col·legi a l’organització del certamen.