‘Les xiques ye-yé’ lleidatanes
Vint actrius amateurs d’entre 76 i 90 anys estrenen una obra de teatre autobiogràfica davant de més de 100 assistents a la partida de Montserrat. Un projecte de la Fundació Amics de la Gent Gran
Una vintena de dones d’entre 76 i 90 anys es van convertir ahir en actrius i protagonistes l’obra de teatre Les xiques ye-yé, que es va estrenar al local de l’Associació de Veïns de la partida de Montserrat de Lleida. L’espai es va quedar petit davant el més d’un centenar d’assistents, familiars i amics, que no es van voler perdre la funció.
L’espectacle, que compta amb guió original, va sorgir durant les trobades de Divendres d’Or, una iniciativa de la delegació de Lleida de l’Associació Amics de la Gent Gran que reuneix persones grans cada setmana al barri de Balàfia. El seu objectiu és fomentar el lleure i la creativitat dels usuaris, “ara per ara, totes dones”, assenyala Arnau Playà, voluntari del projecte.
Van ser elles mateixes les qui van proposar de fer una obra de teatre als voluntaris, que van crear un guió basat en les vides de cada una d’elles. “Volíem fer que se sentissin protagonistes”, explica Playà, que afegeix: “Són dones la vida de les quals l’han dedicat als seus fills, marits, pares o sogres, i amb aquesta obra demostren també que la seua avançada edat no els impedeix de posar-se a prova.”
Pel que fa al títol de l’espectacle, “la majoria de les actrius són fans de Concha Velasco, i entre el grup ja s’havia popularitzat aquest nom per referir-se a elles mateixes”, afirma Playà.
Els voluntaris destaquen que “tenim moltíssima sort d’haver trobat persones tan disposades a tot com ho estan elles, perquè això els suposa un repte. Són un clar exemple de vellesa activa”.
Per la seua part, Regina Solsona, veïna de Balàfia de 84 anys i usuària dels Divendres d’Or, està encantada amb la iniciativa. “Quan ens ajuntem, ens ho passem formidablement bé. Moltes de nosaltres vivim soles i passem molt de temps sense companyia mentre els nostres fills i nets fan les seues vides”, afirma.